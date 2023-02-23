Львов заявил на текущий сезон еще двух футболистов, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Новичками "сине-золотых львов" стали голкипер СК Днепр-1 Валерий Юрчук и бразильский полузащитник Леонардо Антонио. Официально Львов пока что не объявлял об их подписании.

По информации Transfermarkt, 32-летний Юрчук перешел в команду Олега Дулуба на правах аренды, подписав соглашение до конца сезона. 25-летний Антонио перебрался во Львов из литовского Джюгаса Телшяй в статусе свободного агента.

Напомним, перед стартом второй части сезона УПЛ Львов идет в турнирной таблице последним, имея в своем активе лишь 9 очков.

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