Львів на своєму сайті оголосив про підписання хорватського півзахисника Івіяна Свржняка.

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Про терміни угоди та умови не повідомляється, однак Transfermarkt вказує, що контракт підписано до 30 червня 2024 року. За "синьо-золотих левів" 21-річний хавбек виступатиме під номером 8.

Свржняк – вихованець хорватського Славен Белупо. Виступав також за молодіжну команду загребського Динамо. Останнім його клубом був словенський Фужінар, який представляє Другу лігу. Також Івіян грав за юнацькі збірні Хорватії (U-15, U-16, U-17 і U-18).

До слова, раніше Львів підписав півзахисника Леонардо Антоніо з литовського Джюгас Телшяй та захисника Ігора Габріела з азербайджанського Сабаха.

Нагадаємо, перед стартом другої частини сезону УПЛ команда Олега Дулуба йде у турнірній таблиці останнім, маючи у своєму активі лише 9 очок.

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