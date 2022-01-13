ФК Львів підсилив воротарську позицію 23-річним Іваном Пономаренком, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Голкіпер покинув Буковину та підписав контракт з "львів'янами" на 2,5 роки. Іван є вихованцем юнацької академії Дніпра. Також портал Transfermarkt зазначає, що з 8-го травня по 11-те червня 2019 року Пономаренко перебував у Кримтеплиці, яка виступає на тимчасово окупованому Росією півострові.

Після 18-ти турів УПЛ Львів перебуває на 12-й сходинці.

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