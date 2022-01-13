На официальном сайте Ла Лиги украинский полуостров Крым изобразили частью России. Карта отображается в списке официальных трансляторов турнира.

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Это сразу вызвало волну возмущения в сети и массу обращений к Примере с требованием устранить такое недоразумение. По состоянию на 17:00 (13 января) карту не исправили.

Напомним, с 2014 года продолжается временная оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя Россией.

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