"В моей многолетней практике футболиста и тренера это был первый столь длительный сбор. Ведь в Турции мы находились 31 день. Что тогда говорить о моих подопечных? Скрывать не буду: было очень тяжело как физически от нагрузок, так и психологически.

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Удивил ли меня кто-нибудь из подопечных? Рад довольно быстрому возвращению после операции нападающего Назария Ныча. Если честно, то я думал, что он восстановится ближе к апрелю, но наш медперсонал сделал, казалось бы, невозможное: в Турции Ныч не только участвовал в спаррингах, но и забивал. Доволен я и прогрессом юного Романа Мыхайлива.

Если пополнение еще будет, то точечное. В частности, я не против усилиться забивным нападающим, все же, игроки именно этого амплуа, в первую очередь, влияют на результат", – сказал Дулуб в комментарии Meta Ratings.

Напомним, на зимнюю паузу Львов ушел на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 17 очков. Вторую часть сезона "горожане" начнут выездным поединком против Александрии – игра состоится в субботу, 26 февраля, в 19:30.

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