"Дело в том, что после Днепра получил травму. У меня не было денег, чтобы сделать операцию в Украине. И команды не было в тот период, потому что Днепр уже был в самой низкой лиге. Поэтому у меня был вариант сделать операцию в Крыму. Там, где живу, там, где мои родители.

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Я сделал там операцию, но хорошего реабилитолога не было. Мне позвонили из Крымтеплицы и сказали, что им нужен вратарь на помощь, просто для тренировок. Я сказал: "Я не буду играть в чемпионате". Они сказали: "Не нужно, чтобы ты играл, только присутствовал". И я ни одного матча не сыграл. Только тренировался и восстанавливался. Крым? Только украинский", – поделился Пономаренко в комментарии YouTube-каналу Львова.

Напомним, что вратарь с 8 мая по 11 июня 2019 года находился в Крымтеплице, которая выступает на временно оккупированном Россией полуострове.

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