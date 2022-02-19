"У моїй багаторічній практиці футболіста та тренера це був перший такий тривалий збір. Адже у Туреччині ми перебували 31 день. Що тоді говорити про моїх підопічних? Приховувати не буду: було дуже важко як фізично від навантажень, так і психологічно.

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Чи хтось із підопічних приємно здивував? Радий досить швидкому поверненню після операції нападника Назарія Нича. Якщо відверто, то я думав, що він відновиться ближче до квітня, але наш медперсонал зробив, здавалося б, неможливе: у Туреччині Нич не лише брав участь у спарингах, а й забивав. Задоволений я і прогресом юного Романа Михайліва.

Якщо поповнення ще буде, то точкове. Зокрема, я не проти підсилитися забивним нападником, адже гравці саме цього амплуа, насамперед, впливають на результат", – сказав Дулуб у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, на зимову паузу Львів пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок. Другу частину сезону "містяни" розпочнуть виїзним поєдинком проти Олександрії – гра відбудеться у суботу, 26 лютого, о 19:30.

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