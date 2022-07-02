Украинский полузащитник Алексей Довгий покинул Львов, сообщает пресс-служба "сине-золотых".

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Контракт 32-летнего экс-капитана львовян подошел к концу и стороны не смогли договорится о новом соглашении.

Напомним, Довгий – воспитанник Динамо, за который и начал выступления на профессиональном уровне в 2006 году. Успел поиграть также за ЦСКА, Волынь, Александрию, Мариуполь, Металлист, Ворсклу и Сталь.

Во Львове – с января 2021 года. В прошлом сезоне провел за "горожан" в УПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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