Український півзахисник Олексій Довгий покинув Львів, повідомляє прес-служба "синьо-золотих".

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Контракт 32-річного екс-капітана львів'ян добіг кінця і сторони не змогли домовитись щодо нової угоди.

Нагадаємо, Довгий – вихованець Динамо, за який і розпочав виступи на професіональному рівні у 2006 році. Встиг пограти також за ЦСКА, Волинь, Олександрію, Маріуполь, Металіст, Ворсклу та Сталь.

У Львові – з січня 2021 року. Минулого сезону провів за "містян" в УПЛ 15 матчів, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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