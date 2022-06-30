Одесский клуб не останавливается в поиске талантов в низших лигах.

Защитники Сергей Суханов и Максим Войтиховский продолжат карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

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Сроки и условия контракта с футболистами не сообщаются.

Напомним, 27-летний Суханов ранее выступал за Оболонь, Горняк-Спорт и Полесье. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

23-летний Войтиховский играл в составе молодежки Черноморца в 2018 году, а последним его клубом до возвращения в Одессу была луцкая Волынь. Стоимость футболиста согласно Transfermarkt 150 тысяч евро.

Напомним, накануне "моряки" заключили соглашение с канадским легионером Манджрекаром Джеймсом, а ранее подписали Евгения Селина и Сергея Политыло.

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