ФК Львов продолжает искать игроков, которые помогут команде бороться за выживание в УПЛ.

Очередным новичком "горожан" стал Владимир Якимец. Контракт защитника рассчитан на 2 года, сообщает пресс-служба Львова.

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Отмечается, что футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. В начале октября Якимец покинул львовские Карпаты, куда перебрался летом 2019-го из системы донецкого Шахтера.

Напомним, что в нынешнем сезоне Львов провел 6 матчей, в которых набрал лишь одно очко. Команда закономерно занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. Поражение от СК Днепр-1 24 октября заставило Георгия Цецадзе подать в отставку.

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