Как известно, Львов после поражения в матче 7-го тура УПЛ от СК Днепр-1 остался без главного тренера – о своей отставке на послематчевой пресс-конференции заявил Георгий Цецадзе.

Лужный отреагировал на слухи о возможном назначении тренером Львова

Руководство клуба на следующий день заявило, что уже до 28 октября определится с новым наставником команды. Пока, однако, фамилии нового коуча названо не было. Более того, "сине-золотые" на своем официальном сайте сообщили, что исполняющим обязанности главного тренера Львова в матче 8-го тура УПЛ против Ворсклы будет Виталий Шумский.

Напомним, специалист входил в тренерский штаб Георгия Цецадзе, а раньше был тренером тернопольской Нивы и молодежной команды Львова.

К слову, поединок против полтавчан состоится уже в ближайшее воскресенье, 1 ноября. Начало матча в 17:00. Львовяне после 7-ми туров занимают в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, набрав лишь одно очко.

СК Днепр-1 уверенно победил Львов на выезде – безвыигрышная серия "горожан" в УПЛ достигла 19 матчей