ФК Львів продовжує шукати гравців, які допоможуть команді боротися за виживання в УПЛ/

Черговим новачком "містян" став Володимир Якімець. Контракт захисника розрахований на 2 роки, повідомляє прес-служба Львова.

Львів – Ворскла: стало відомо, хто виведе "синьо-золотих" на поєдинок УПЛ після відставки Цецадзе

Зазначається, що футболіст приєднався до нової команди на правах вільного агента. На початку жовтня Якімець покинув львівські Карпати, в які перебрався влітку 2019 року із системи донецького Шахтаря.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Львів провів 6 матчів, у яких набрав лише одне очко. Команда закономірно посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. Поразка від СК Дніпро-1 24 жовтня змусила Георгія Цецадзе подати у відставку.

"От якщо Динамо обіграє Шахтар, тоді питань не буде": чому "гірники" втрачають очки, а Гармаш насторожує