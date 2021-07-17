Руководство ФК Львов наконец определилось с местом проведения домашних матчей.

Львов в сезоне 2021/22 официально будет проводить свои домашние поединки на Арене Львов, информирует сайт клуба.

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"Рад, что нам удалось достичь консенсуса, а потому ждем всех на трибунах", – прокомментировал ситуацию генеральный директор Львова Вадим Левчук.

Отметим, что Львов начнет сезон 2021/22 домашним поединком против Мариуполя. Матч станет первым в новом розыгрыше чемпионата и состоится 23 июля, начало в 19:30.

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