Львов официально будет проводить матчи УПЛ на Арене Львов
08:57 - Читати українською
Руководство ФК Львов наконец определилось с местом проведения домашних матчей.
Львов в сезоне 2021/22 официально будет проводить свои домашние поединки на Арене Львов, информирует сайт клуба.
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"Рад, что нам удалось достичь консенсуса, а потому ждем всех на трибунах", – прокомментировал ситуацию генеральный директор Львова Вадим Левчук.
Отметим, что Львов начнет сезон 2021/22 домашним поединком против Мариуполя. Матч станет первым в новом розыгрыше чемпионата и состоится 23 июля, начало в 19:30.
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