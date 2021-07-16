Стадион Украина до сих пор остается домашней ареной Руха на будущий сезон УПЛ, а вот тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича заявлен в статусе резервного, информирует официальный сайт клуба.

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Также Рух продолжает переговоры с УАФ насчет возвращения стадиону Украина 3-й категории, что позволит клубу проводить свои домашние матчи во Львове. Клуб просит предоставить перечень недостатков, чтобы устранить их и вернуть арене соответствующую категорию.

Напомним, на стадионе Украина нельзя проводить матчи УПЛ, поскольку арена потеряла статус 3-й категории. Львовский Рух намеревался проводить там свои домашние матчи, из-за чего грозил снятием с чемпионата.

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