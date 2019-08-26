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Львов на последних минутах вырвал победу над СК Днепр-1

21:05 41 Читати українською
Львов на последних минутах вырвал победу над СК Днепр-1
СК Днепр-1 – Львов – 2:3

В рамках последнего матча 5-го тура УПЛ СК Днепр-1 и Львов устроили настоящую голевую феерию, победителем которой стали подопечные Богдана Блавацкого.

57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Витор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Витор
57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
89’ Шина

Обе команды после первого тура не знали побед, поэтому сразу со стартовым свистком футболисты пошли вперёд, устроив размен топ-моментами. Так, на 3-й минуте Приймак выстрелил со штрафного рядом с девяткой, а на 6-й пробил с отскока с правого края штрафной – Батагов заблокировал в последний момент. Хозяева ответили на 11-й и 13-й: сначала Кулиш с нескольких метров подправил дальний удар Сафронова в противоход голкиперу, а затем он же головой замкнул навес Чичикова – в обоих случаях львовян спас Сарнавский.

После этого игра несколько успокоилась, но напряжение в неё вносил голкипер днепровцев Клищук. Так, после его ошибки при перехвате подачи с углового Алваро пробил рядом с каркасом, а также было несколько мелких помарок. В конце концов, его нервы подвели хозяев на 34-й минуте: Клищук зачем-то вышел аж в центр, хотя Гуйе прикрывал нападающего, и махнул мимо мяча – Ренан тут же его наказал точным ударом в пустые ворота. Впрочем, СК Днепр-1 мог красиво отыграться на 42-й после дальнего удара Булецы, который срикошетил от защитника и облизнул перекладину!

СК Днепр-1 – Львов: невероятная ошибка голкипера привела к курьезному голу

На старте второго тайма Львов неожиданно удвоил своё преимущество. Алваро на 51-й минуте увидел на левом краю штрафной свободного Пернамбуко, сразу отправив туда точную передачу, а тот в ближнем бою переиграл Клищука – 0:2! Это было серьёзной заявкой на победу, но СК Днепр-1 не собирался сдаваться. Уже на 56-й минуте Полевой классным ударом с линии штрафной в дальний угол отквитал один гол – 1:2!

Львов ответил дальним ударом Шины на 59-й, но он не стал проблемой для Клищука. В целом, хозяева явно перехватили инициативу и провели несколько перспективных подходов, поэтому второй гол днепровцев на 67-й минуте не удивил. Впрочем, он получился несколько сумбурным и очень неодзнозначним: Булеца подправил прострел с левого фланга в касание на Кулиша, а тот с нескольких метров переиграл Сарнавского – 2:2! Всё бы ничего, но было очень большое подозрение относительно офсайда.

После этого игра на некоторое время выровнялась, однако в ендшпиле поединке подопечные Дмитрия Михайленко снова прижали соперника. Они могли вырвать победу на 73-й минуте после дальнего удара Когута, который пролетел над перекладиной. На 84-й же Игорь разогнал классную контратаку с передачей в зону за Квасным, однако Чичиков при фактическом выходе один на один с Сарнавским умудрился пробить выше ворот! Через минуту Когут снова оказался в центре внимания, ударом головой замкнув навес с левого фланга – центрхаву немного не хватило точности.

Бразильский десант Львова пополнился еще одним игроком

Казалось, что всё идет к голу СК Днепр-1, однако на 89-й минуте победу неожиданно вырвал Львов. Всё произошло после скидки Когута с линии собственной штрафной назад, на Папу Гуйе – тот не успел, сфолил и привез пенальти. Шина с "точки" уверенно переиграл Клищука – 2:3! Уже на 90-й Назаренко пытался нарисовать "11-метровый" в ворота гостей, но арбитр проигнорировал его падение.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал фантастическую победу Львова, который прервал проигрышную серию, набрал шесть очков и поднялся на седьмую позицию. СК Днепр-1, имея в активе всего пять пунктов, опустился на девятое место.

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