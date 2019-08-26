Львов на последних минутах вырвал победу над СК Днепр-1

В рамках последнего матча 5-го тура УПЛ СК Днепр-1 и Львов устроили настоящую голевую феерию, победителем которой стали подопечные Богдана Блавацкого.

Обе команды после первого тура не знали побед, поэтому сразу со стартовым свистком футболисты пошли вперёд, устроив размен топ-моментами. Так, на 3-й минуте Приймак выстрелил со штрафного рядом с девяткой, а на 6-й пробил с отскока с правого края штрафной – Батагов заблокировал в последний момент. Хозяева ответили на 11-й и 13-й: сначала Кулиш с нескольких метров подправил дальний удар Сафронова в противоход голкиперу, а затем он же головой замкнул навес Чичикова – в обоих случаях львовян спас Сарнавский.

После этого игра несколько успокоилась, но напряжение в неё вносил голкипер днепровцев Клищук. Так, после его ошибки при перехвате подачи с углового Алваро пробил рядом с каркасом, а также было несколько мелких помарок. В конце концов, его нервы подвели хозяев на 34-й минуте: Клищук зачем-то вышел аж в центр, хотя Гуйе прикрывал нападающего, и махнул мимо мяча – Ренан тут же его наказал точным ударом в пустые ворота. Впрочем, СК Днепр-1 мог красиво отыграться на 42-й после дальнего удара Булецы, который срикошетил от защитника и облизнул перекладину!

СК Днепр-1 – Львов: невероятная ошибка голкипера привела к курьезному голу

На старте второго тайма Львов неожиданно удвоил своё преимущество. Алваро на 51-й минуте увидел на левом краю штрафной свободного Пернамбуко, сразу отправив туда точную передачу, а тот в ближнем бою переиграл Клищука – 0:2! Это было серьёзной заявкой на победу, но СК Днепр-1 не собирался сдаваться. Уже на 56-й минуте Полевой классным ударом с линии штрафной в дальний угол отквитал один гол – 1:2!

Львов ответил дальним ударом Шины на 59-й, но он не стал проблемой для Клищука. В целом, хозяева явно перехватили инициативу и провели несколько перспективных подходов, поэтому второй гол днепровцев на 67-й минуте не удивил. Впрочем, он получился несколько сумбурным и очень неодзнозначним: Булеца подправил прострел с левого фланга в касание на Кулиша, а тот с нескольких метров переиграл Сарнавского – 2:2! Всё бы ничего, но было очень большое подозрение относительно офсайда.

После этого игра на некоторое время выровнялась, однако в ендшпиле поединке подопечные Дмитрия Михайленко снова прижали соперника. Они могли вырвать победу на 73-й минуте после дальнего удара Когута, который пролетел над перекладиной. На 84-й же Игорь разогнал классную контратаку с передачей в зону за Квасным, однако Чичиков при фактическом выходе один на один с Сарнавским умудрился пробить выше ворот! Через минуту Когут снова оказался в центре внимания, ударом головой замкнув навес с левого фланга – центрхаву немного не хватило точности.

Бразильский десант Львова пополнился еще одним игроком

Казалось, что всё идет к голу СК Днепр-1, однако на 89-й минуте победу неожиданно вырвал Львов. Всё произошло после скидки Когута с линии собственной штрафной назад, на Папу Гуйе – тот не успел, сфолил и привез пенальти. Шина с "точки" уверенно переиграл Клищука – 2:3! Уже на 90-й Назаренко пытался нарисовать "11-метровый" в ворота гостей, но арбитр проигнорировал его падение.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал фантастическую победу Львова, который прервал проигрышную серию, набрал шесть очков и поднялся на седьмую позицию. СК Днепр-1, имея в активе всего пять пунктов, опустился на девятое место.

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