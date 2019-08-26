Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1

В рамках останнього матчу 5-го туру УПЛ СК Дніпро-1 та Львів влаштували справжню гольову феєрію, переможцем якої стали підопічні Богдана Блавацького.

Обидві команди після першого туру не знали перемог, тому одразу зі стартовим свистком футболісти пішли вперед, влаштувавши розмін топ-моментами. Так, на 3-й хвилині Приймак вистрілив зі штрафного поруч з дев'яткою, а на 6-й пробив з відскоку з правого краю карного майданчика – Батагов заблокував в останній момент. Господарі відповіли на 11-й та 13-й: спочатку Куліш з кількох метрів підправив дальній удар Сафронова у протихід голкіперу, а потім він же головою замкнув навіс Чичикова – в обох випадках львів'ян врятував Сарнавський.

Після цього гра дещо заспокоїлася, але напругу в неї вносив голкіпер дніпровців Кліщук. Так, після його помилки при перехопленні подачі з кутового Алваро пробив поруч з каркасом, а також було кілька дрібніших помарок. Зрештою, його нерви підвели господарів на 34-й хвилині: Кліщук чомусь вийшов аж у центр, хоча Гуйє прикривав нападника, і махнув повз м'яч – Ренан тут же його покарав точним ударом у порожні ворота. Втім, СК Дніпро-1 міг красиво відігратися на 42-й після дальнього удару Булеци, який зрикошетів від захисника та облизнув поперечку!

СК Дніпро-1 – Львів: неймовірна помилка голкіпера призвела до курйозного гола

На старті другого тайму Львів несподівано подвоїв свою перевагу. Алваро на 51-й хвилині побачив на лівому краю штрафного вільного Пернамбуко, одразу відправивши туди точну передачу, а той у ближньому бою переграв Кліщука – 0:2! Це вже було серйозною заявкою на перемогу, але СК Дніпро-1 не збирався здаватися. Вже на 56-й хвилині Польовий класним ударом з лінії карного майданчика в дальній кут відквитав один гол – 1:2!

Львів відповів дальнім ударом Шини на 59-й, але він не став проблемою для Кліщука. Загалом, господарі явно перехопили ініціативу й провели кілька перспективних підходів, тому другий гол дніпровців на 67-й хвилині не здивував. Втім, він вийшов дещо сумбурним і дуже неодзнозначним: Булеца підправив простріл з лівого флангу в дотик на Куліша, а той з кількох метрів переграв Сарнавського – 2:2! Все б нічого, але була дуже велика підозра щодо офсайду.

Після цього гра на деякий час вирівнялася, однак у ендшпілі поєдинку підопічні Дмитра Михайленка знову притиснули суперника. Вони могли вирвати перемогу на 73-й хвилині після дальнього удару Когута, який пролетів над поперечкою. На 84-й же Ігор розігнав класну контратаку з передачею у зону за Квасним, однак Чичиков при фактичному виході віч-на-віч з Сарнавським примудрився пробити вище воріт! За хвилину Когут знову опинився в центрі уваги, ударом головою замкнувши навіс з лівого флангу – центрхаву трішки забракло точності.

Бразильський десант Львова поповнився ще одним гравцем

Здавалося, що все йде до голу СК Дніпро-1, однак на 89-й хвилині перемогу несподівано вирвав Львів. Все сталося після скидки Когута з лінії власного штрафного назад, на Папу Гуйє – той не встиг, сфолив і привіз пенальті. Шина з "точки" впевнено переграв Кліщука – 2:3! Вже на 90-й Назаренко намагався намалювати "11-метровий" у ворота гостей, але арбітр проігнорував його падіння.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував фантастичну перемогу Львова, який перервав програшну серію, набрав шість очок та піднявся на сьому позицію. СК Дніпро-1, маючи в активі лише п'ять пунктів, опустився на дев'яте місце.

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