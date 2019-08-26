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Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1

20:57 205 Читать на русском
Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1
СК Дніпро-1 – Львів – 2:3

В рамках останнього матчу 5-го туру УПЛ СК Дніпро-1 та Львів влаштували справжню гольову феєрію, переможцем якої стали підопічні Богдана Блавацького.

57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Вітор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Вітор
57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
89’ Шина

Обидві команди після першого туру не знали перемог, тому одразу зі стартовим свистком футболісти пішли вперед, влаштувавши розмін топ-моментами. Так, на 3-й хвилині Приймак вистрілив зі штрафного поруч з дев'яткою, а на 6-й пробив з відскоку з правого краю карного майданчика – Батагов заблокував в останній момент. Господарі відповіли на 11-й та 13-й: спочатку Куліш з кількох метрів підправив дальній удар Сафронова у протихід голкіперу, а потім він же головою замкнув навіс Чичикова – в обох випадках львів'ян врятував Сарнавський.

Після цього гра дещо заспокоїлася, але напругу в неї вносив голкіпер дніпровців Кліщук. Так, після його помилки при перехопленні подачі з кутового Алваро пробив поруч з каркасом, а також було кілька дрібніших помарок. Зрештою, його нерви підвели господарів на 34-й хвилині: Кліщук чомусь вийшов аж у центр, хоча Гуйє прикривав нападника, і махнув повз м'яч – Ренан тут же його покарав точним ударом у порожні ворота. Втім, СК Дніпро-1 міг красиво відігратися на 42-й після дальнього удару Булеци, який зрикошетів від захисника та облизнув поперечку!

СК Дніпро-1 – Львів: неймовірна помилка голкіпера призвела до курйозного гола

На старті другого тайму Львів несподівано подвоїв свою перевагу. Алваро на 51-й хвилині побачив на лівому краю штрафного вільного Пернамбуко, одразу відправивши туди точну передачу, а той у ближньому бою переграв Кліщука – 0:2! Це вже було серйозною заявкою на перемогу, але СК Дніпро-1 не збирався здаватися. Вже на 56-й хвилині Польовий класним ударом з лінії карного майданчика в дальній кут відквитав один гол – 1:2!

Львів відповів дальнім ударом Шини на 59-й, але він не став проблемою для Кліщука. Загалом, господарі явно перехопили ініціативу й провели кілька перспективних підходів, тому другий гол дніпровців на 67-й хвилині не здивував. Втім, він вийшов дещо сумбурним і дуже неодзнозначним: Булеца підправив простріл з лівого флангу в дотик на Куліша, а той з кількох метрів переграв Сарнавського – 2:2! Все б нічого, але була дуже велика підозра щодо офсайду.

Після цього гра на деякий час вирівнялася, однак у ендшпілі поєдинку підопічні Дмитра Михайленка знову притиснули суперника. Вони могли вирвати перемогу на 73-й хвилині після дальнього удару Когута, який пролетів над поперечкою. На 84-й же Ігор розігнав класну контратаку з передачею у зону за Квасним, однак Чичиков при фактичному виході віч-на-віч з Сарнавським примудрився пробити вище воріт! За хвилину Когут знову опинився в центрі уваги, ударом головою замкнувши навіс з лівого флангу – центрхаву трішки забракло точності.

Бразильський десант Львова поповнився ще одним гравцем

Здавалося, що все йде до голу СК Дніпро-1, однак на 89-й хвилині перемогу несподівано вирвав Львів. Все сталося після скидки Когута з лінії власного штрафного назад, на Папу Гуйє – той не встиг, сфолив і привіз пенальті. Шина з "точки" впевнено переграв Кліщука – 2:3! Вже на 90-й Назаренко намагався намалювати "11-метровий" у ворота гостей, але арбітр проігнорував його падіння.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував фантастичну перемогу Львова, який перервав програшну серію, набрав шість очок та піднявся на сьому позицію. СК Дніпро-1, маючи в активі лише п'ять пунктів, опустився на дев'яте місце.

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