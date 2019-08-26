СК Днепр-1 – Львов: невероятная ошибка голкипера привела к курьезному голу

Голкипер СК Днепр-1 Андрей Клищук потерял ворота, за что поплатился и получил за шиворот.

В матче 5 тура УПЛ СК Днепр-1 дома принимает Львов. При равной игре счет держался не открытым, пока в игру не вступил голкипер хозяев Андрей Клищук.

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Во время длинной передачи на половину поля днепрян вратарь выбежал далеко от ворот, чтобы выбить снаряд подальше, но тот оказался у новичка львовян Ренана, который поразил пустые ворота. Даже Логинов не смог выбить.

СК Днепр-1 на старте сезона набрал 5 очков, тогда как у Львова 3 пункта в активе.

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