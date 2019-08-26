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СК Днепр-1 – Львов: невероятная ошибка голкипера привела к курьезному голу

20:16 28 Читати українською
СК Днепр-1 – Львов: невероятная ошибка голкипера привела к курьезному голу
Андрей Клищук / СК Днепр-1

Голкипер СК Днепр-1 Андрей Клищук потерял ворота, за что поплатился и получил за шиворот.

57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Витор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Витор
57’ Владимир Полевой
67’ Станислав Кулиш
88’ Папа Гуйе
89’ Шина

В матче 5 тура УПЛ СК Днепр-1 дома принимает Львов. При равной игре счет держался не открытым, пока в игру не вступил голкипер хозяев Андрей Клищук.

Экс-хавбек Динамо Велозу отличился феерическим голом в Серии А со штрафного, перебросив необычную стенку

Во время длинной передачи на половину поля днепрян вратарь выбежал далеко от ворот, чтобы выбить снаряд подальше, но тот оказался у новичка львовян Ренана, который поразил пустые ворота. Даже Логинов не смог выбить.

СК Днепр-1 на старте сезона набрал 5 очков, тогда как у Львова 3 пункта в активе.

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Львов Львов СК Днепр-1 - Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1 футбольные курьёзы Видеоновости Андрей Клищук Андрей Клищук
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