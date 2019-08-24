Бразильский десант Львова пополнился еще одним игроком

Команда Богдана Блавацкого продолжает усиливаться легионерами из Бразилии.

Львов подписал контракт с нападающим Филипе, информирует официальный сайт клуба.

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Соглашение новичка с "горожанами" рассчитано на пять лет, форвард будет выступать под номером 77. На родине Филипе воспитывался в таких клубах как Флуминенсе, Санта Катарина и Имбитуба. Он стал уже одиннадцатым бразильцем в заявке Львова на сезон 2019/20.

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Напомним, подопечные Блавацкого в четырех турах чемпионата Украины добыли три очка и занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы.