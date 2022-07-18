Львов может усилиться центральным защитником Евгением Мартыненко, сообщает SportArena.

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29-летний игрок находится в статусе свободного агента после прекращения сотрудничества с Черноморцем.

Напомним, Мартыненко – воспитанник одесского клуба, за который дебютировал в 2011 году. С 2018-го два сезона защищал цвета Ворсклы. В сентябре 2020-го вернулся в родной клуб. В прошлом чемпионате провел за "моряков" всего один поединок. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, новый сезон УПЛ стартует 23 августа.

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