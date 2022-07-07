"9 июля проведем первый спарринг – с любителями из Кормила (Давыдов), которые выступают в первенстве Львовской области. Через неделю отправимся в Ужгород, где сыграем с Минаем. На 20 июля у Львова запланирован контрольный поединок с чемпионом Львовщины – Юностью (Верхняя Белка) , а 24-го сыграем с Вересом. Вот такие ближайшие планы.

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Среди выступавших в прошлом сезоне осталось 12 игроков. Также мы пригласили несколько лидеров молодежного состава.

Что касается легионеров... Помню, еще в январе, обмениваясь мнениями с клубным руководством, я утверждал, что Львову нужно делать ставку на украинских футболистов, поскольку в прошлом сезоне легионеры не были так заметны, как раньше. Впрочем, если честно, то от двух иностранцев, которых мы подписали в феврале – Иссьяра Драме и Фарука Миа, я бы не отказался. Это качественные исполнители, однако по ряду причин их не будет в команде.

К сожалению, не обошлось без потерь и среди ведущих игроков с украинским паспортом. Алексей Довгий выявил желание уйти в Рух, еще один ветеран – Сергей Политыло решил вернуться в Черноморец. Относительно Александра Романчука, он сейчас на просмотре в одной из польских команд, но не исключен вариант, что он продолжит карьеру во Львове.

В последние недели мы с помощниками сосредоточились на селекционной работе. Несколько потенциальных новичков уже находятся в нашем тренировочном лагере, однако сложно сказать, кому из них будет предложено подписать контракт. Еще есть немного времени для эксперимента, хотя для нас это будет сложный вызов. Ведь проводить календарные матчи придется во время военного положения.

Что касается задачи на предстоящий сезон – на эту тему еще не было разговора. Ведь тренировочный процесс и комплектация команды в разгаре. На мой взгляд, определенное преимущество будут иметь клубы, которые будут представлять Украину в еврокубках, которые будут проводить свои официальные матчи за границей и смогут дозаявить нескольких легионеров. Это серьезное подспорье, но и мы не собираемся быть статистами", – сказал Дулуб в комментарии Zbirna.com.

Напомним, по итогам прошлого сезона Львов занял в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку.

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