Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

У поддержки Украины нет предела, а вот у новостного редактора – есть. Следовательно, это уже 42 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов.

Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: трансферная сага Зинченко, кадровая революция в Шахтере, очередной цинизм бывшей Роналду.

23:32. Александр Зинченко может перейти в Арсенал в начале следующей недели. Именно тогда "канониры" настроены завершить транфер игрока сборной Украины.

23:00. Львовские Карпаты подписали первого летнего новичка. Правда, официального подтверждения пока нет.

22:35. И еще одно горячее заявление Романа Зозули. "У кого есть российский паспорт – он не имеет права пересекать границу своей вонючей страны", – эмоционально заявил форвард-патриот, который очень помогает защитникам Украины.

22:00. Есть и такие "украинцы"-уникумы, которым безразлично на войну и уничтожение нашего народа. Дмитрий Иванисеня в свое время поиграл в сборной Украины, а сейчас получает кровавые деньги в России. Хавбек сыграл в первом туре нового сезона и цинично улыбается, делая вид, что все хорошо.

21:24. Роман Зозуля напомнил трогательный момент для всех украинцев. Искренние слова от нашего форварда.

20:45. Бывший и действующий динамовец продолжают проваливаться в Польше после вылета из ЛЧ. Лех сенсационно проиграл в первом туре нового чемпионата.

20:18. Динамо – Фенербахче: киевская команда прибыла в Польшу на поединок Лиги чемпионов. Игра в Лодзи состоится уже 20 июля.

20:00. "Украинские бельгийцы" пофеерили в товарищеских матчах. Марьян Швед забил гол ударом с углового в поединке Мехелена против Вольфсбурга, а нападающий Левена Николай Кухаревич поразил ворота Лестера – видео точных выстрелов.