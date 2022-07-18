Львів може підсилитись центральним захисником Євгеном Мартиненком, повідомляє SportArena.

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29-річний гравець перебуває у статусі вільного агента після припинення співпраці з Чорноморцем.

Нагадаємо, Мартиненко – вихованець одеського клубу, за який дебютував у 2011 році. З 2018-го два сезони захищав кольори Ворскли. У вересні 2020-го повернувся у рідний клуб. У минулому чемпіонаті провів за "моряків" лише один поєдинок. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, новий сезон УПЛ стартує 23 серпня.

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