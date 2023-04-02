Команда Луческу стремилась исправиться за домашнее фиаско в прошлом туре против Зари. Матч, как и онлайн-трансляция Львов – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 13:00. Хозяева уволили главного тренера Олега Дулуба, хотя за предыдущие 3 тура после возобновления УПЛ 2022/23 набрали больше очков, чем киевляне. Соперник для реабилитации команде Луческу подходил идеально. Львов занимает последнее место, а в очных поединках с Динамо проигрывал 8 раз подряд.

Львов – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Луческу после поражения от Зари обновил оба фланга защиты. Именно левый фулбек Дубинчак – один из самых активных на старте встречи. Владислав заработал угловой, который завершился первым ударом на 4 минуте. Это Караваев подобрал после стандарта и неплохо влепил с левой рядом с крестовиной. Все-таки Шепелев закрывает кризисную позицию левого вингера, а Царенко действует под нападающими. Несколько угловых, которые киевляне неизменно исполняют со странными розыгрышами и подачами в никуда без остроты.

Высоко прессингует команда Луческу, но хозяева через 2-3 паса прорываются к чужой штрафной. Еле удалось значительными силами остановить соперника. Караваев обрезался на чужой половине. Вроде и видел Александр свободного Сидорчука в центре, но исполнить не сумел. Львов тут же отвечает любезностью, еще более ужасный пас запорол перспективную контру. Луческу разводит руками. Бенито прошел правым краем, отдал на Царенко, а дальше Сидорчук вместо развить атаку левее на одинокого Шепелева решил не очень прицельно бахнуть издали.

Мильченко накрутил 3 динамовцев в штрафной, Беляев подхватил, но вместо удара решил нарисовать пенальти. Львов даже покачественнее входит в пределы периметра, чем фаворит матча. Вот и приходится довольствоваться моментами типа крученой подачи Шепелева с фланга в девятку – бывший вратарь Динамо, Шахтера и сборной Украины вытащил. А это уже просто неприлично. Насыщенный прессинг киевлян на чужой половине приводит только к эффектной комбинации "муниципалов". Через 4 паса в касание вывели Бугая на ударную позицию, снова в 15 метрах от ворот. Нещерет справился с не очень сильным ударом, но тенденция настораживает.

Единственная адекватная комбинация гостей за 20 минут прошла на правом фланге. Караваев отдал в центр штрафной, Царенко в касание сбросил Бенито, однако нигериец дал чуть выше ворот. Дубинчак очень грубо скосил Богунова в центре поля. Пасхал откровенно пожалел левого защитника Динамо. "Десятка" львовян спустя минуту снова получил по ногам от того же игрока, но ответил острой атакой. Эсеолу через 2 паса вывели в штрафную, Лонвейк подстраховал, заблокировав удар. Дитятьев с лета эффектно приложился после подачи углового, неточно.

У Динамо же снова только дальние бесперспективные удары. Луческу уже даже не скрывает улыбки, обращаясь к расстроенному Олегу Гусеву на скамейке запасных. Наконец-то неплохая комбинация гостей с проникающими передачами Сидорчука и Лонвейка, теперь уже Львов полез в опрометчивый прессинг и попался на свободных зонах. Вторая волна атаки приносит стеночку центральных полузащитников Динамо, но удар нидерландца с нескольких метров заблокировал... свой же Бенито.

Все тот же нигериец выиграл несколько единоборств подряд и развернул атаку на левый фланг диагональю через судью, который тонко пригнулся и не стал помехой. Шепелев идеально подал, Ванат головой совсем немного не попал в правый нижний уголок. Лонвейка завалили на газон, Сидорчук быстро разыграл стандарт. Караваев наконец-то удачно отдал между линиями, Ванат прекрасно открылся и еще лучше пробивал издали – перекладина спасает Львов! Напоследок еще и Сидорчук приложился метров с 30, снаряд в последний момент пролетел над воротами. Динамо откровенно исправилось под занавес 1 тайма, создав немало шансов, чтобы открыть счет.

Львов под руководством нового тренера Бессмертного все-таки изменил схему Дулуба, который играл в 5 защитников, на большую классику с 4 оборонцами. Как вариант, именно это повлияло на рост шансов киевлян после кризисной 25-минутки. Получше начали работать и стандарты. Шепелев на 48 минуте подал угловой с правого фланга, Бенито сбросил левее, Попов едва не коленом пробил несколько неточно. Лонвейк зарядил классную диагональ на правый край. А там Бенито отдал в центр, Царенко элегантно пропустил, только вот Шепелев в неплохой позиции растерялся, отдав в офсайд.

Дубинчак таки доигрался до желтой, снова лишь с фолом останавливая стремительного Богунова. Последний по-волейбольному заблокировал удар Царенко, пытаясь потушить пожар после выхода Рыбки. Шепелев изящно разыграл штрафной с границы дуги, Ванат низом прошил голкипера. Динамовский дуэт мог оформить гол плюс пас еще до перерыва, так что все логично. Богунов в который раз едва уловимыми финтами проходил Дубинчака, снова фол. Владислав мог бы не спорить, а поблагодарить, ведь сегодня ходил на грани удаления. Несколько перспективных заходов Львова на атаку. Дячук (дважды), Попов и Нещерет подчищают.

На 62 минуте первые замены в матче. Денис Гармаш и Назар Волошин вышли. Джастин Лонвейк и Антон Царенко ушли отдыхать. Именно Гармаш сначала получил болезненный удар по ногам, а затем выдал мощнейший рывок из глубины, коих и в более молодом возрасте нечасто от него видали. Так стартовала довольно качественная позиционная атака Динамо, Бенито бросил в штрафную, Караваев отдал резаный пас на 11 метров, и только удар Волошина заблокировали.

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Бенито, казалось, уже сдуваться начинал, но Луческу оставил нигерийца, после чего у того открылось второе дыхание. Еще несколько неплохих атак от правого вингера Динамо, вот только без ударного завершения. Богунов получил локтем от Шепелева. Умный шаг динамовца, ведь быстроногий львовянин уже выбегал в контратаку. Однако Луческу решил лишний раз не рисковать с игроком в центре поля на желтой карточке. Поэтому на 75-й Шепелева заменил Яцык. Ванат пробил не очень точно издали, а сама атака заслуживает похвалы. Как же тонко принял Гармаш свечу от Сидорчука, после чего Бенито традиционно разогнал наступление.

Еще серия замен на 80 минуте. Тымчик заменил Бенито, а Рамирес – Ваната. Владислав не очень довольно покидает поле, хотелось еще поиграть, с хорошим настроением действовал автор единственного взятия ворот. Луческу остановил своего нападающего во время рукопожатия, отчитав за какой-то эпизод. Рамирес хорошо сбросил в центре после выноса, Гармаш разогнал атаку пасом на Дубинчака, который несколько эгоистично пробил сам, хотя Яцык совсем один был рядом. Еще несколько острых заходов в штрафную, много пространства не используют киевляне прежде всего на правом фланге. Волошин слева прошел трех оппонентов, но Караваев запорол пас Гармаша. Сам же Денис, впрочем, перехватил и тонко отдал Рамиресу. Форвард сборной Венесуэлы не менее элегантно в касание прошил Рыбку.

На этот раз очень качественно сработали замены Луческу. Один ассистировал, другой забил. Та же связочка могла и разгром организовать. Нещерет со своей половины запустил в чужую штрафную, Рамирес головой пробил в вышедшего из ворот Рыбку, Гармаш не смог добить. Эрик еще и подачу Тымчика переводил в центр вратарской, но удар Попова остановили на линии. Динамо уверенно побеждает и набирает 36 баллов. Однако сделать минимальным расстояние до третьей в таблице Зари удалось лишь ненадолго – луганский клуб разгромил Рух усилиями... арендованных динамовцев. Львов остается на последнем месте, отставая на целых 5 очков от зоны выживания.

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