Перед матчем с Рухом луганчане выдали серию из трех побед подряд, закрепились на третьей строчке и опережали Динамо на четыре очка. Тогда как львовяне в весенней части УПЛ не впечатляли, набрав всего три пункта. Более того, после поражения от Шахтера "желто-черные" простились с Леонидом Кучуком. На поединок с Зарей команду выводил экс-наставник Руха U-19 Виталий Пономарев. Это был его официальный дебют.

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Заря могла открывать счет уже на 2-й минуте. В штрафной львовян вспыхнул пожар после стандарта. Мышнев мощно выстрелил метров с 15-ти, Панькив отбил перед собой, а потом не дал отличиться Русину. "Желто-черные" мгновенно ответили собственным моментом. Долгому разрешили спокойно принять мяч и пробить фактически в упор – Сапутин выручил. Климчук вторым темпом пытался выкрутить в дальнюю девятку, однако промахнулся. Тот же Довгий впоследствии чуть не замкнул подачу на дальней стойке.

Дришлюк и Антюх стреляли по воробьям с выгодных позиций. Стартовые качели действительно нравились. Быстрый и интенсивный футбол на встречных курсах – редкость для УПЛ. Луганчане заработали пенальти на ровном месте. Дришлюк рухнул на газон в борьбе со Слюбиком. Последний вроде бы помогал себе руками. Несмотря на протесты львовян, Виталий Романов свое решение не изменил. Булеца из "отметки" технически обыграл Панькива (1:0). Рух сразу побежал отыгрываться, однако эффектному удару Соломона с линии штрафной не хватило точности. После в общем равной игры без центра поля команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Зари.

После перерыва темп игры заметно снизился. Заря комбинировала позиционно, а Рух пытался быстро переходить из обороны в атаку. Словом, без особой остроты у обеих ворот. Старт второй половины запомнился прежде всего обилием борьбы и неудачным ударом Русина со средней дистанции. Впрочем, на 64-й минуте экс-форвард Динамо немного неожиданно удвоил преимущество луганчан. Заменивший Мышнева Вантух классно подал в штрафную, а Русин в касание переиграл Панькива.

"Желто-черные" упустили свой лучший шанс на 75-й минуте. Соломон прорвался левым флангом и идеально выкатил на Климчука, который из района 11-метровой отметки попал в поперечину. Уже в эндшпиле у ван Леувена сработал еще один джокер. 19-летний воспитанник Шахтера Владислав Погорелый отметился дебютным мячом в УПЛ, замкнув передачу от Снурницына – 3:0. Заря спокойно разгромила Рух и вернула отрыв от Динамо до четырех очков. Львовяне остались на 15-й позиции.

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