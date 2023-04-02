Черноморец расписал ничью с Шахтером (2:2) в 19-м туре украинской Премьер-лиги. Отчет и обзор матча читайте в этой новости.

Подопечные Игора Йовичевича выиграли все поединки УПЛ в 2023 году с общим счетом 16:1, что позволило им вырваться в лидеры. Черноморец тоже удачно начал год (две победы и ничья) и временно покинул зону вылета. Задачи у команд разные, но цель одна – победить.

Динамо переиграло худшую команду УПЛ – провал сменился вдохновением Ваната, Шепелева и джокеров Луческу, а судья простил

Более настроенными на это, похоже, были представители Шахтера. Первая атака завершилась голом на 21 секунде. Защита потеряла сферу, Судаков накрутил на фланге, отдал на Бондаренко, а тот нашел пасом Криськива. Дмитрий из угла штрафной в одно касание пробил – четко под дальнюю стойку. Одесситы под аккомпанемент тумана быстро ответили. Назарина в собственной штрафной сыграл рукой, арбитр просмотрел VAR и указал на отметку. Путря пробил точно, хотя Трубин и угадал угол.

"Горняков" это не остановило, они чрезвычайно активно действовали в атаке, создав кучу моментов. Криськив пробивал второй раз с похожей позиции, Судаков стрелял дважды, Михайличенко завершал контратаку ударом в дальний угол, а Траоре не забил в пустые ворота после прохода Бондаренко.

И все же атака на 18-й минуте подарила гол. Гочолейшвили, получив сферу на правом фланге, обыграл защитника и пробил в верхний ближний угол. Грузин впервые вышел в старте "горняков" и отметился дебютным результативным действием. Это 900-й пропущенный гол Черноморца в УПЛ.

Подопечные Григорчука мгновенно ответили. Контратака завершилась голом Алефиренко, но VAR увидел офсайд. Мяч отменен. Но это позволило "морякам" перехватить инициативу, что конвертировалось в гол. Салюк удачно подправил скидку партнера после углового. Футбол дальше был динамичным и стремительным, но первый тайм завершился дальним ударом Судакова со штрафного.

После перерыва ничего не изменилось – начался обмен моментами. Сначала мяч оказался перед вратарским дончан, но несколько игроков соперников не смогли акцентированно пробить. Криськив ответил головокружительным выстрелом. Комплиментов заслуживает активно действовавший повсюду Судаков. У него был лучший шанс забить, но Непогодов спас.

В то же время похвалы заслуживают все подопечные Григорчука, которым удавалось организованно выходить из обороны в атаку, быстро разыгрывать мяч и не раз угрожать воротам Трубина в поединке. Лучший момент имел Алефиренко, который вышел почти один на один с кипером, но не реализовал момент. Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.

Шахтер набрал 43 зачетных балла, но теперь всего на очко опережает СК Днепр-1, который разгромил Металлист 1925. Черноморец с 19 пунктами остался одиннадцатым.

Луческу стоит уйти: главная проблема румына, указатель от Шахтера и достойная замена другим иностранцем, которого вы знаете