Команда Луческу прагнула виправитися за домашнє фіаско у минулому турі проти Зорі. Матч, як і онлайн-трансляція Львів – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:00. Господарі звільнили головного тренера Олега Дулуба, хоча за попередні 3 тури після відновлення УПЛ 2022/23 набрали більше очок, ніж кияни. Суперник для реабілітації команді Луческу підходив ідеально. Львів посідає останнє місце, а в очних поєдинках з Динамо програвав 8 разів поспіль.

Львів – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Луческу після поразки від Зорі оновив обидва фланги захисту. Саме лівий фулбек Дубінчак – один з найактивніших на старті зустрічі. Владислав заробив кутовий, який завершився першим ударом на 4 хвилині. Це Караваєв підібрав після стандарту і непогано вліпив з лівої поруч з хрестовиною. Все-таки Шепелєв закриває кризову позицію лівого вінгера, а Царенко діє під нападниками. Кілька кутових, які кияни незмінно виконують з дивними розіграшами і подачами в нікуди без гостроти.

Високо пресингує команда Луческу, але господарі через 2-3 паси прориваються до чужого штрафного. Ледь вдалося значними силами зупинити суперника. Караваєв обрізався на чужій половині. Ніби й бачив Олександр вільного Сидорчука в центрі, але виконати не зумів. Львів тут же відповідає люб'язністю, ще жахливіший пас запоров перспективну контру. Луческу розводить руками. Беніто пройшов правим краєм, віддав на Царенка, а далі Сидорчук замість розвинути атаку лівіше на самотнього Шепєлєва вирішив не дуже прицільно бахнути здалеку.

Мильченко накрутив 3 динамівців у штрафному, Бєляєв підхопив, але замість удару вирішив намалювати пенальті. Львів навіть якісніше входить у межі периметра, ніж фаворит матчу. Ось і доводиться задовольнятися моментами типу крученої подачі Шепелєва з флангу в дев'ятку – колишній воротар Динамо, Шахтаря і збірної України витягнув. А це вже просто непристойно. Насичений пресинг киян на чужій половині приводить тільки до ефектної комбінації "муніципалів". Через 4 паси у дотик вивели Бугая на ударну позицію, знову на 15 метрах від воріт. Нещерет впорався з не дуже сильним ударом, але тенденція насторожує.

Єдина адекватна комбінація гостей за 20 хвилин пройшла на правому фланзі Караваєв віддав у центр штрафного, Царенко в дотик скинув Беніто, однак нігерієць дав трохи вище воріт. Дубінчак дуже грубо скосив Богунова в центрі поля. Пасхал відверто пошкодував лівого захисника Динамо. "Десятка" львів'ян через якусь хвилину часу знову отримав по ногах від того ж Владислава, але відповів гострою атакою. Есеолу через 2 паси вивели у штрафний, Лонвейк підстрахував, заблокувавши удар. Дитятьєв з льоту ефектно приклався після подачі кутового, не дуже влучно.

У Динамо ж знову тільки дальні безперспективні удари. Луческу вже навіть не приховує посмішки, звертаючись до засмученого Олега Гусєва на лаві запасних. Нарешті непогана комбінація гостей з проникними передачами Сидорчука і Лонвейка, тепер уже Львів поліз в необачний пресинг і попався на вільних зонах. Друга хвиля атаки приносить стіночку центральних півзахисників Динамо, але удар нідерландця з кількох метрів заблокував... свій же Беніто.

Все той же нігерієць виграв кілька єдиноборств поспіль і розвернув атаку на лівий фланг діагоналлю через суддю, який тонко пригнувся і не став на заваді. Шепелєв ідеально подав, Ванат головою зовсім трохи не влучив у правий нижній кут. Лонвейка завалили на газон, Сидорчук швидко розіграв стандарт. Караваєв нарешті вдало віддав між лініями, Ванат чудово відкрився і ще краще пробивав здалеку – поперечина рятує Львів! Насамкінець ще й Сидорчук приклався метрів з 30, снаряд в останній момент пролетів над воротами. Динамо відверто виправилося під завісу 1 тайму, створивши немало шансів, аби відкрити рахунок.

Львів з приходом Безсмертного усе-таки змінив схему Дулуба, який грав у 5 захисників, на більшу класику з 4 оборонцями. Як варіант, саме це вплинуло на зростання шансів киян після кризової 25-хвилинки. Краще почали працювати і стандарти. Шепелєв на 48 хвилині подав кутовий з правого флангу, Беніто скинув лівіше, Попов ледь не коліном пробив дещо невлучно. Лонвейк зарядив класну діагональ на правий край. А там Беніто віддав у центр, Царенко елегантно пропустив, ось тільки Шепелєв у непоганій позиції розгубився, віддавши в офсайд.

Дубінчак таки догрався до жовтої, знову лише з фолом зупиняючи стрімкого Богунова. Останній по-волейбольному заблокував удар Царенка, намагаючись погасити пожежу після виходу Рибки. Шепелєв витончено розіграв штрафний з межі дуги, Ванат низом прошив таки голкіпера. Динамівський дует міг оформити гол плюс пас ще до перерви, тож все логічно. Богунов вкотре ледь вловими фінтами проходив Дубінчака, знову фол. Владислав міг би не сперечатися, а подякувати, адже сьогодні ходить на межі вилучення. Кілька перспективних заходів Львова на атаку. Дячук (двічі), Попов і Нещерет підчищають.

На 62 хвилині перші заміни в матчі. Денис Гармаш і Назар Волошин вийшли. Джастін Лонвейк і Антон Царенко пішли відпочивати. Саме Гармаш спочатку отримав болючий удар по ногах, а потім видав потужний ривок з глибини, яких і в молодшому віці нечасто від нього бачили. Так стартувала доволі якісна позиційна атака Динамо, Беніто кинув у штрафний, Караваєв віддав різаний пас на 11 метрів, і лише удар Волошина заблокували.

Беніто, здавалося, уже здуватися починав, але Луческу залишив нігерійця, після чого в того відкрилося друге дихання. Ще кілька непоганих атак від правого вінгера Динамо не отримало ударного завершення. Богунов отримав ліктем від Шепелєва. Розумний крок динамівця, адже прудконогий львів'янин уже вибігав у контратаку. Однак Луческу вирішив не ризикувати з гравцем у центрі поля на жовтій картці. Тож на 75-й Шепелєва замінив Яцик. Ванат пробив не дуже влучно здалеку, а сама атака заслуговує відзнаки. Як же тонко прийняв Гармаш свічку від Сидорчука, після чого Беніто традиційно розігнав наступ.

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Ще серія замін на 80 хвилині. Тимчик замінив Беніто, а Рамірес – Ваната. Владислав не дуже задоволено покидає поле, хотілося ще пограти, з гарним настроєм діяв автор єдиного взяття воріт. Луческу зупинив свого нападника під час рукостискання, вичитавши за якийсь епізод. Рамірес добре скинув у центрі після виносу, Гармаш розігнав атаку пасом на Дубінчака, який дещо егоїстично пробив сам, хоча Яцик зовсім один був поруч. Ще кілька гострих заходів у штрафний, багато простору не використовують кияни насамперед на правому фланзі. Волошин ліворуч пройшов трьох опонентів, але Караваєв запоров пас Гармаша. Сам же Денис, утім, перехопив і тонко віддав Раміресу. Форвард збірної Венесуели не менш елегантно у дотик прошив Рибку.

Цього разу дуже якісно спрацювали заміни Луческу. Один асистував, інший забив. Та ж зв'язочка могла і розгром організувати. Нещерет зі своєї половини запустив у чужий штрафний, Рамірес головою пробив у Рибку, який вийшов з воріт, Гармаш не зміг добити. Ерік ще й подачу Тимчика переводив у центр воротарського, але удар Попова зупинили на лінії. Динамо впевнено перемагає і набирає 36 балів. Однак зробити мінімальною відстань до третьої у таблиці Зорі вдалося лише ненадовго – луганський клуб розгромив Рух зусиллями... орендованих динамівців. Львів залишається на останньому місці, відстаючи на цілих 5 очок від зони виживання.

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