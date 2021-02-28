Динамо подходит к матчу против Львова в хорошем настроении. На днях удалось пройти Брюгге, победив на выезде – результат прекрасный, хотя не стоит забывать, что это была игра на 0:0 с огромной вероятностью завершить без голов (или 1:0 в пользу бельгийцев). Некоторые журналисты и фанаты скептически оценили победу, однако в ней было несколько положительных моментов.

Во-первых, Мирча Луческу снова подготовил правильный тактический план – киевляне закрылись в низком блоке и пользовались патологическим неумением соперника строить позиционные атаки. Во-вторых, была проведена работа над ошибками: Динамо перестало швырять мяч вперед при начале атаки и при любой попытке прессинга соперника – центрбеки "бело-синих" всегда имели вариант для продолжения атаки низом, а тяжелые ситуации разряжали опускания Сидорчука. Все это привело к качественному улучшению точности передач (с 65% до 73%) и длины владения (с 3,6 передач до 4,5 передач). Не в последнюю очередь этот прогресс связан со стерильностью контроля, но такой футбол ограничивал до минимума переходные фазы, на которых все соперники всегда ловили "бело-синих".

Можно сказать, что все это не имеет смысла для матча против Львова, ведь киевляне смогут действовать агрессивнее. Это не совсем так: Брюгге, как и Десна неделю назад, играл в том же русле, в котором будет пытаться играть Львов – соперники пытались навязать единоборства и ловить "бело-синих" на контратаке. В поединке первого круга "горожане" в похожей манере едва не победили на НСК Олимпийский, а северяне в предыдущем туре получили ничью. Сценарий встречи был удобным для андердогов, но в Бельгии динамовцы исправили большинство своих стурктурных ошибок. Все плохо только с обороной при подачах, но это, похоже, национальная проблема.

Словом, Динамо постепенно набирает обороты. Это очень вовремя, ведь преимущество над Шахтером составляет всего одно очко – право на осечку, которое было один тур тому назад с Десной, у киевлян сгорело. Теперь необходимо побеждать.

О Львове сейчас ничего особенного не скажешь. Подопечные Виталия Шумского провели масштабное обновление состава и неплохо стартовали во втором круге, прибив Минай, однако уже в поединке с Колосом команда потерпела полное фиаско – 0:2. Заметно, что коллектив заточен исключительно под контратаки, но структурной четкости львовянам не хватает. При этом за Минаем, Рухом и Ингульцом ощущается определенный запас прочности, который позволит зацепиться за УПЛ – Львов же явно демонстрирует максимум.

К сожалению, этого максимума мало. Команда идет на последней позиции как в реальной таблице, так и в таблице ожидаемых очков. Львов имеет наименьшее количество забитых голов (10, столько же у Миная) и наибольшее количество пропущенных (29), а по показателям xG подопечные Виталия Шумского засели на дно со значительным отставанием от конкурентов. Пока что именно "горожане" выглядят главными претендентами на вылет, однако на один матч против гранда любой коллектив может собраться. Осенью же это удалось? Вот и сейчас Динамо не следует праздновать победу над Львовом до стартового свистка.

Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Эрнест, Альваро, Ренан – Вербич, Попов, Бурда, Белуце, Гармаш

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Динамо

Львов: Костик – Ременяк, Михоуби, Махмутович, Якимец – Сабино, Брикнер – Велвес, Семенов, Шина – Захаркив

Динамо: Бущан – Караваев, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Если Альваро и Ренан не смогут восстановиться к матчу против Динамо, то даже на контратаке поймать соперника львовянам будет тяжело. Также шансы будут на стандартах и ​​подачах, но в новом году они не очень даются подопечным Виталия Шумского. При этом команде необходимо еще и отзащищаться качественно – а защита Львова даже на фоне Миная трещала по швам. Динамо, в свою очередь, доказало возможность забивать практически из ничего в матче против Брюгге.

Можно долго говорить о силе воли и возможности настроиться на гранда, но с таким же успехом вполне реально спрогнозировать победу Агробизнеса над Манчестер Сити. По факту же Львов не является соперником даже для команд уровня Колоса, а о Динамо и говорить не приходится. Тем более, когда речь идет о Динамо, которое провело работу над ошибками и вновь поставило на осторожный контроль мяча. Если киевляне не отойдут от этого стиля (а некоторая непоследовательность для "бело-синих" в текущем сезоне характерна), то Львов из игры даже по воротам не пробьет.

Динамо, конечно же, может создать себе проблемы на ровном месте, но вряд ли киевляне позволят себе осечку с аутсайдером, имея всего одно очко отрыва от Шахтера. В случае необходимости в этом матче "бело-синие" и звезд выпустят, и мотивацию найдут, и темп поднимут до лигочемпионовского уровня. Именно поэтому наивно рассчитывать на какую-то сенсацию. Подопечные Мирчи Луческу должны одержать уверенную победу.