Юные киевляне в рамках полуфинала Vinnytsya Cup встречались с Металлом U-16. Сын Григория Суркиса 27 февраля отмечал 15-летие и вышел в основе команды Алексея Дроценко и Павла Чередниченко.

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Харьковчане открыли счет на 21 минуте. Вячеслав Суркис неуверенно сыграл на выходе, после чего началась суета с точным завершением от соперника. Динамо отыгралось усилиями Матвея Пономаренко, который появился на замену. Сначала он попал в штангу, а затем воспользовался удобной скидкой от Пашка. Судьба путевки в финал решилась в серии пенальти, и здесь Суркис предстал во всей красе. Обе команды исполняли первые три попытки безошибочно, однако голкипер Динамо U-15 справился с двумя последними ударами игроков Металла – победа "бело-синих" 4:3 по пенальти.

В финале киевляне встретятся с УФК-Карпаты, которые параллельно выбили Шахтер. Матч начнется сегодня (28 февраля) в 14:20.

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