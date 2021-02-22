История вокруг инцидента между главным тренером Львова Виталием Шумским и арбитрами матча продолжает набирать обороты.

Как известно, Комитет этики и честной игры УАФ начал расследование инцидента, который возник в матче 15-го тура УПЛ между Львовом и Колосом. Напомним, на 67-й минуте поединка главный тренер львовян получил предупреждение от Виктора Копиевского за замечание в адрес четвертого судьи Николая Кривоносова – коуч "горожан" попросил рефери общаться с ним на украинском языке.

"Я сказал арбитру – обращайся ко мне на украинском", – тренер Львова возмущен желтой карточкой в матче против Колоса

Арбитры матча уже написали объяснения эпизода в комитет арбитров и документы теперь переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет. По словам арбитров, предупреждение Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии в течение игры. Более того, Кривоносов даже собирается подавать иск в суд за клевету, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

Делом также заинтересовался уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который потребовал объяснений по этому эпизоду от УАФ.

К слову, подопечные Шумского уступили Колосу со счетом 0:2 и с 12-ю очками занимают 12-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

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