"Учитывая наше турнирное положение сейчас для Львова каждый поединок как финальный. Поэтому и к Динамо готовимся соответственно. Хотя справедливости ради следует уточнить, что снегопады, которые атаковали в феврале Львов, заставляют вносить коррективы в подготовительный процесс, поскольку приходится тренироваться исключительно на искусственном газоне, кстати, не последнего поколения.

Языковой скандал: арбитр матча Львов – Колос планирует судиться с Шумским за клевету

Поверьте, это большая разница и мы хорошо понимаем, что по условиям подготовки заметно уступаем подопечным Мирчи Луческу, которые после матча с Брюгге в Лиге Европы специально остались в Бельгии, чтобы тренироваться на траве.

Динамо, скорее всего, будет пытаться играть первым номером, забить быстрый гол. Далее обойдемся без конкретики, хочется верить, что и у нас найдутся весомые контраргументы в игре с участником Лиги Европы. Кроме того, мы не можем рассчитывать на всех ведущих исполнителей. В последнем поединке с Колосом получил повреждения Эрнест, также не исключено, что нам не смогут помочь Альваро и Ренан, хотя клубный медперсонал делает усилия, чтобы кто-то из них вернулся в строй", – сказал Шумский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 15-ти туров Львов в турнирной таблице УПЛ с 12-ю очками занимает 12-ю строчку, Динамо с 34-ю пунктами идет первым.

"Навіть у російському Уралані я розмовляв українською": наставник Львова – про мовний скандал і бій проти Динамо