Динамо підходить до матчу проти Львова у хорошому настрої. На днях вдалося пройти Брюгге, здобувши перемогу на виїзді – результат прекрасний, хоча не варто забувати, що це була гра на 0:0 з величезною вірогідністю завершити без голів (або з 1:0 на користь бельгійців). Деякі журналісти та фанати скептично оцінили цю звитягу, однак у ній було кілька позитивних моментів.

По-перше, Мірча Луческу знову підготував правильний тактичний план – кияни закрились у низькому блоці й користувались патологічним невмінням суперника будувати позиційні атаки. По-друге, була проведена робота над помилками: Динамо перестало жбурляти м'яч вперед при початку атаки та при будь-якій спробі пресингу суперника – центрбеки "біло-синіх" завжди мали варіант для продовження атаки низом, а важкі ситуації розряджали опускання Сидорчука. Все це призвело до якісного покращення точності передач (з 65% до 73%) та довжини володіння (з 3,6 передач до 4,5 передач). Не в останню чергу цей прогрес пов'язаний зі стерильністю контролю, але такий футбол обмежував до мінімуму перехідні фази, на яких усі суперники завжди ловили "біло-синіх".

Можна сказати, що все це не має сенсу для матчу проти Львова, адже кияни зможуть діяти агресивніше. Це не зовсім так: Брюгге, як і Десна тиждень тому, грав у тому ж руслі, в якому буде намагатися грати Львів – суперники намагалися нав'язати єдиноборства й ловити "біло-синіх" на контратаці. У поєдинку першого кола "містяни" в схожій манері ледь не перемогли на НСК Олімпійський, а сіверяни у попередньому турі здобули нічию. Сценарій зустрічі був зручним для андердогів, але у Бельгії динамівці виправили більшість своїх стурктурних помилок. Все погано лишень з обороною при подачах, але це, схоже, національна проблема.

Словом, Динамо поступово набирає оберти. Це дуже вчасно, адже перевага над Шахтарем становить всього одне очко – право на осічку, яке було тур тому з Десною, у киян згоріло. Тепер необхідно перемагати.

Про Львів зараз нічого особливого не скажеш. Підопічні Віталія Шумського провели масштабне оновлення складу й непогано стартували у другому колі, прибивши Минай, однак вже у поєдинку з Колосом команда зазнала цілковитого фіаско – 0:2. Помітно, що колектив заточений виключно під контратаки, але структурної чіткості львів'янам не вистачає. При цьому за Минаєм, Рухом та Інгульцем відчувається певний запас міцності, який дозволить зачепитися за УПЛ – Львів же явно демонструє максимум.

На жаль, цього максимуму замало. Команда йде на останній позиції як у реальній таблиці, так і у таблиці очікуваних очок. Львів має найменшу кількість забитих голів (10, стільки ж у Миная) та найбільшу кількість пропущених (29), а за показниками xG підопічні Віталія Шумського засіли на дно зі значним відставанням від конкурентів. Поки що саме "містяни" виглядають головними претендентами на виліт, однак на один матч проти гранда будь-який колектив може зібратись. Восени ж це вдалося? От і зараз Динамо не слід святкувати перемогу над Львовом до стартового свистка.

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Ернест, Альваро, Ренан – Вербіч, Попов, Бурда, Белуце, Гармаш

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Динамо

Львів: Костик – Ременяк, Міхоубі, Махмутовіч, Якимець – Сабіно, Брікнер – Велвес, Семенів, Шина – Захарків

Динамо: Бущан – Караваєв, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Якщо Альваро і Ренан не зможуть відновитись до матчу проти Динамо, то навіть на контратаці спіймати суперника львів'янам буде важко. Також шанси будуть на стандартах та подачах, але у новому році вони не дуже даються підопічним Віталія Шумського. При цьому команді необхідно ще й відоборонятись якісно – а захист Львова навіть на тлі Миная тріщав по швах. Динамо, своєю чергою, довело можливість забивати практично з нічого у матчі проти Брюгге.

Можна довго говорити про силу волі та можливість налаштуватись на гранда, але з таким же успіхом цілком реально спрогнозувати перемогу Агробізнеса над Манчестер Сіті. По факту ж Львів не є суперником навіть для команд рівня Колоса, а про Динамо годі й говорити. Тим паче, коли йде мова про Динамо, яке провело роботи над помилками й знову поставило на обережний контроль м'яча. Якщо кияни не відійдуть від цього стилю (а деяка непослідовність для "біло-синіх" в поточному сезоні характерна), то Львів з гри навіть по воротах не проб'є.

Динамо, звісно ж, може створити собі проблеми на рівному місці, але навряд чи кияни дозволять собі осічку з аутсайдером, маючи всього одне очко відриву від Шахтаря. В разі необхідності у цьому матчі "біло-сині" і зірок на поле випустять, і мотивацію знайдуть, і темп піднімуть до лігочемпіонівського рівня. Саме тому наївно прогнозувати якусь сенсацію. Підопічні Мірчі Луческу повинні здобути впевнену перемогу.