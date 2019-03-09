Львов – Заря и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 21-го тура чемпионата Украины Львов встретится с Зарей, Мариуполь сыграет против Черноморца, а Ворскла примет Десну. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Заря

9 марта, 19:30, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Критически важный матч для обеих команд. Луганчане с 31 очком идут на четвёртой позиции, но всё равно рискуют оказаться за пределами верхней шестёрки – у конкурентов меньше на три-пять пунктов, а в следующем туре Заре придётся играть против Шахтера. Два поражения в двух матчах подряд – не такой уж и фантастический результат, учитывая бешеную мотивацию Львова, но в фиаско луганчан пока верится слабо.

Статистика противостояния Львова против Зари

Всего: 3 матча, 1 победа Львова, 2 ничьи. Разница мячей – 4:2.

В Премьер-лиге: 3 матча (+1, =2, 4:2)

"Горожане" после победы в галицком дерби находятся в одном зачётном балле от шестого места, но его прикрывают Ворскла с Десной. Теоретически, у подопечных Юрия Бакалова будут оставаться шансы на верхнюю шестёрку даже в условиях потери очков с Зарей: для этого нужна ничья в очной игре конкурентов, а также победа в Чернигове и проигрыш Ворсклы Арсеналу-Киев в следующем туре – сценарий очень сомнительный, но "канониры" уже прибили крепкий Олимпик. Впрочем, вряд ли львовяне допускают возможность поражения луганчанам; сегодня им нужна только победа.

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Кадровая ситуация обеих команд стабильна. Лазарет у луганчан пустой, а вот Львову из-за травмы не сможет помочь бразилец Лукас Тэйлор. Зато к тренировкам вернулся Сергей Воронин, а дисквалифицированных в составе львовян, как и в составе "мужиков", нет.

"Изюминки" матча:

– Безвыигрышная домашняя серия "горожан" в чемпионате продолжается три матча (2 ничьи, 1 поражение).

– Вратарь Львова Александр Бандура может провести 150-й матч в Премьер-лиге.

Ориентировочные составы на матч Львов – Заря

Львов: Сарнавский – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Воронин – Кадина, Приймак, Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Заря: Фелипе – Тымчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко – Силас, Чайковский – Караваев, Кабаев, Хомченовский – Будковский

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Мариуполь – Черноморец

9 марта, 14:00, Мариуполь, стадион имени В. Бойко

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Мариуполь за два тура до завершения первого этапа чемпионата находится на пятом месте, но любая осечка может опустить "азовцев" за пределы верхней шестёрки. У команды Александра Бабича пока 28 очков, у преследователей – на один-два зачётных балла меньше, поэтому против Черноморца нужно играть исключительно на победу. Одесситам также нужны очки, ведь неожиданная победа Арсенала-Киев в прошлом туре приблизила его на расстояние в четыре пункта от предпоследней позиции. Задача Черноморца – не допускать сокращения разрыва.

Статистика противостояния Мариуполя против Черноморца

Всего: 31 матч, 14 побед Мариуполя, 7 ничьих, 10 побед Черноморца. Разница мячей – 46:35.

В Премьер-лиге: 29 матчей (+13, =7, -9, 44:30)

Мариуполь подходит ко встрече в неплохой форме. Сначала подопечные Бабича в скандальном поединке разбили Олимпик, а в прошлом туре только пропущенный в компенсированное время гол не позволил праздновать выездную победу над Александрией. Впрочем, Черноморец также выглядит здорово: после неожиданно уверенной победы над Львовом "моряки" 70 минут держали сухой счёт в игре против Шахтера – и делали это очень качественно, грамотно накрывая зоны и выбегая в контратаки. Неизвестно, хватит ли одесситов надолго, но в первых матчах они заслужили уважения. Всё это позволяет ожидать закрытый и очень нервный матч.

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Кадровая ситуация обеих команд стабильна. Черноморец не может рассчитывать на помощь Ивана Трубочкина, до сих пор не восстановившегося после повреждения, полученного на сборах. Зато, после отбытия дисквалификации снова стали доступными Руслан Бабенко и Владимир Коваль. У Мариуполя проблем с отстранениями нет, но из-за травмы точно не сыграет Руслан Фомин. Все остальные футболисты готовились ко встрече в стандартном режиме.

"Изюминки" матча:

– Текущая беспроигрышная домашняя серия Мариуполя в поединках против Черноморца в чемпионате длится 8 матчей (5 побед, 3 ничьи)

– Безголевой сериал одесского клуба в матчах против мариупольцев в УПЛ начался 4 августа 2014 и продолжается 419 (!) Минут

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Черноморец

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Яворский, Быков, Демири – Федорчук, Игнатенко – Зубков, Мишнёв, Вакула – Борячук

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Грачёв, Мищенко, Голиков – Бабенко, Морозенко – Чорний, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Ворскла – Десна

9 марта, 17:00, Полтава, стадион имени А. Бутовского

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ключевой матч для обеих команд, который значительно повлияет на формирование верхней и нижней шестёрок УПЛ. За два тура до завершения первого этапа чемпионата оба коллектива имеют по 27 очков и занимают шестое-седьмое места, но Ворскла находится выше из-за выигрыша в очном поединке первого круга. Таким образом, "зелёно-белых" в Полтаве устроит и ничья, а вот Десне нужно играть исключительно на победу. Такого явного шанса обойти полтавчан уже не будет, а сзади поджимает Львов.

Статистика противостояния Ворсклы против Десны

Всего: 8 матчей, 6 побед Ворсклы, 1 ничья, 1 победа Десны. Разница мячей – 10:5.

В Премьер-лиге: 1 матч, 1 победа Ворсклы (2:0)

Ворскла ужасно начала футбольный год. В первых двух турах команда Василия Сачко потерпела поражения от Карпат и Зари с суммарным счётом 0:7, проявив при этом полное отсутствие идей в атаке. Острота появлялась только после дальних ударов, а также после выхода на поле боснийского форварда Шехича – если он не появится в старте, будет очень странно. Десна весной показывает куда более содержательный футбол, набирая по ходу сезона: если с Арсеналом-Киев был продемонстрирован скучный матч без атак, то против Динамо команда неплохо оборонялась, организовывала контрвыпады и даже претендовала на ничью. На фоне такого контраста игровой формы фаворитом матча против Ворсклы кажутся именно "северяне".

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Кадровая ситуация команд стабильна. Дисквалифицированных в составе Ворсклы нет, но есть вопросы по форме Владимира Чеснакова и Наджееба Якубу - перед прошлым туром Василий Сачко говорил, что будет думать над их возвращение на поле после травм, но в Запорожье они так и не поехали. Десне вряд ли поможет Дмитрий Хлёбас, который должен восстановиться от повреждения в ближайшие неделю-две, но других проблем с лазаретом Александр Рябоконь не имеет. Зато, тренер снова может рассчитывать на Александра Филиппова, который отбыл отстранения.

"Изюминки" матча:

– Полтавчане не знают радости домашних побед в течение трёх матчей подряд (все проиграли)

– Ворскла на своём поле в чемпионате не забивает голов 321 минуту.

– Десна в гостях не проигрывает в УПЛ течение рекордных для клуба четырёх матчей: (2 победы, 2 ничьи).

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Кане – Скляр, Шарпар – Шехич, Васин, Ребенок – Коломоец

Десна: Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Слинкин – Огиря, Богданов – А. Фаворов, Филиппов, Картушов – Безбородько