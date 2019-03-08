Кадина: Надеюсь сыграть со Львовом в еврокубках – Лиге Европы или даже Лиге чемпионов

Полузащитник ФК Львов Мурило Кадина рассказал, чего хочет достичь в футболке "сине-золотых львов".

"Львов интересовался мной еще в прошлом году, но по ряду причин я оказался на просмотре в клубе только этой зимой. Хочу лишь поблагодарить за возможность проявить себя. Это большой вызов для меня в футболе, и я надеюсь оправдать все возложенные на меня надежды.

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Главной неожиданностью для меня стала украинская еда. Но это все вопросы адаптации к новым условиям жизни, и я уже понемногу привыкаю к ​​этому. Также здесь довольно холодно зимой и весной. Правда, к погоде, считаю, я уже успел привыкнуть.

Мое амплуа – опорный полузащитник, также могу сыграть выше в центре поля. Преимуществами своей игры вижу контроль мяча и технику, а вот над ударами по воротам еще можно поработать.

Перед тем, как оказаться в Львове, я подробно изучал информацию о клубе и украинском футбол в целом. Понимал, что в Украине в футбол играют иначе, но здесь есть много бразильцев, что только поможет мне в короткие сроки привыкнуть к новым требованиям. Мне нравятся амбиции клуба. Надеюсь сыграть со Львовом в еврокубках – Лиге Европы или даже Лиге чемпионов!

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У нас откровенно не получилась первая домашняя игра, но, считаю, это закалило команду накануне матча с Карпатами. В последнем поединке была настоящая битва на футбольном поле, и тем приятнее, что Львов победил. Кто-то скажет, что это была случайность или нам повезло с автоголом соперников, но у нас был четкий план на игру. И если бы того взятие ворот не произошло, уверен, мы бы забили в другом эпизоде. Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы уйти с поля победителями.

После выигрыша над Карпатами могу сказать, что у ребят горят глаза. Все стремятся доказать, что Львов достоен завершить сезон в верхней части турнирной таблицы", – циитуе Кадину пресс-служба Львова.