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Венглинский: Мариуполь искусственно тянут в первую шестерку

16:07 113 Читати українською
Венглинский: Мариуполь искусственно тянут в первую шестерку
Олег Венглинский / Фото: соцсети

Экс-нападающий Динамо Олег Венглинский поделился мыслями относительно фаворитов в борьбе за верхнюю шестерку украинской Премьер-лиги сезона 2018/19.

"Не стоит рассматривать вариант невыхода Александрии в первую шестерку или попадания туда Карпат. Точно могу сказать, что среди счастливчиков окажется Мариуполь. Давать такой пенальти, как в прошлом туре... Теперь понятно, что азовцев тянут в первую шестерку.

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За остальных две путевки борьбу поведут три команды. Заря и Ворскла пока находятся не в лучшем состоянии. Десна имеет сплоченный коллектив, где все сражаются друг за друга.

Юрий Вернидуб обязательно что-нибудь придумает. Команда по именам у луганчан неплохая. А вот Ворскла окажется в этой борьбе лишней. Команду лихорадит в игровом плане, ушел Кулач, который успевал забивать и выдавать много борьбы впереди. Финансовое положение тоже оставляет желать лучшего. Из этого не выйдет ничего хорошего", – цитирует Венглинского портал Команда 1.

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Теги
Ворскла Ворскла Заря Заря Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Десна Десна Олег Венглинский
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