Львів – Зоря та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 21-го туру чемпіонату України Львів зустрінеться із Зорею, Маріуполь зіграє проти Чорноморця, а Ворскла прийме Десну. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Зоря

9 березня, 19:30, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Критично важливий матч для обох команд. Луганці з 31 очком йдуть на четвертій позиції, але все одно ризикують опинитися за межами верхньої шістки – у конкурентів менше на три-п'ять пунктів, а в наступному турі Зорі доведеться грати проти Шахтаря. Дві поразки у двох матчах поспіль – не такий вже й фантастичний результат, враховуючи шалену мотивацію Львова, але у фіаско луганців поки що віриться слабко.

Статистика протистояння Львова проти Зорі

Всього: 3 матчі, 1 перемога Львова, 2 нічиї. Різниця м’ячів – 4:2.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+1, =2, 4:2)

"Містяни" після перемоги у галицькому дербі знаходяться в одному заліковому балі від шостого місця, але його прикривають Ворскла з Десною. Теоретично, у підопічних Юрія Бакалова залишатимуться шанси на верхню шістку навіть за умов втрати очок із Зорі: для цього потрібна нічия в очній грі конкурентів, а також перемога у Чернігові та програш Ворскли Арсеналу-Київ у наступному турі – сценарій дуже сумнівний, але "каноніри" вже прибили міцний Олімпік. Втім, навряд чи львів'яни допускають можливість поразки луганцям; сьогодні їм потрібна перемога.

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Кадрова ситуація обох команд стабільна. Лазарет у луганців пустий, а от Львову через травму не зможе допомогти бразилець Лукас Тейлор. Натомість до тренувань повернувся Сергій Воронін, а дискваліфікованих у складі львів'ян, як і в складі "мужиків", немає.

"Родзинки" матчу:

– Безвиграшна домашня серія "містян" в чемпіонаті триває три матчі (2 нічиї, 1 поразка).

– Воротар Львова Олександр Бандура може провести 150-й матч у Прем'єр-лізі.

Орієнтовні склади на матч Львів – Зоря

Львів: Сарнавський – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Воронін – Кадіна, Приймак, Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Зоря: Феліпе – Тимчик, Вернидуб, Литвин, Михайличенко – Сілас, Чайковський – Караваєв, Кабаєв, Хомченовський – Будківський

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Маріуполь – Чорноморець

9 березня, 14:00, Маріуполь, стадіон імені В. Бойка

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Маріуполь за два тури до завершення першого етапу чемпіонату знаходиться на п'ятому місці, але будь-яка осічка може опустити "азовців" за межі верхньої шістки. У команди Олександра Бабича наразі 28 очок, у переслідувачів – на один-два залікових бали менше, тож проти Чорноморця потрібно грати виключно на перемогу. Одеситам також потрібні очки, адже несподівана звитяга Арсенала-Київ у минулому турі наблизила його на відстань в чотири пункти від передостанньої позиції. Завдання Чорноморця – не допускати скорочення розриву.

Статистика протистояння Маріуполя проти Чорноморця

Всього: 31 матч, 14 перемог Маріуполя, 7 нічиїх, 10 перемог Чорноморця. Різниця м’ячів – 46:35.

У Прем’єр-лізі: 29 матчів (+13, =7, -9, 44:30)

Маріуполь підходить до зустрічі у непоганій формі. Спочатку підопічні Бабича в скандальному поєдинку розбили Олімпік, а в минулому турі лише пропущений у компенсований час гол не дозволив святкувати виїзну перемогу над Олександрією. Втім, Чорноморець також виглядає здорово: після несподівано впевненої звитяги над Львовом "моряки" 70 хвилин тримали сухий рахунок у грі проти Шахтаря – і робили це дуже якісно, грамотно накриваючи зони та вибігаючи у контратаки. Невідомо, чи вистачить одеситів надовго, але у перших матчах вони заслужили на повагу. Все це дозволяє очікувати закритий і дуже нервовий матч.

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Кадрова ситуація обох команд стабільна. Чорноморець не може розраховувати на допомогу Івана Трубочкіна, який досі не відновився від пошкодження, отриманого на зборах. Натомість, після відбуття дискваліфікацій знову стали доступними Руслан Бабенко та Володимир Коваль. У Маріуполя проблем з відстороненнями немає, але через травму точно не зіграє Руслан Фомін. Всі інші футболісти готувалися до зустрічі в стандартному режимі.

"Родзинки" матчу:

– Поточна безпрограшна домашня серія Маріуполя в поєдинках проти Чорноморця у чемпіонаті триває 8 матчів (5 перемог, 3 нічиї)

– Безгольовий серіал одеського клубу в матчах проти маріупольців у УПЛ розпочався 4 серпня 2014 року й триває 419 (!) хвилин

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Чорноморець

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Яворський, Биков, Демірі – Федорчук, Ігнатенко – Зубков, Мишньов, Вакула – Борячук

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Голіков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Ворскла – Десна

9 березня, 17:00, Полтава, стадіон імені О. Бутовського

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ключовий матч для обох команд, який справить значний вплив на формування верхньої і нижньої шісток УПЛ. За два тури до завершення першого етапу чемпіонату обидва колективи мають по 27 очок та займають шосте-сьоме місця, але Ворскла знаходиться вище через виграш в очному поєдинку першого кола. Таким чином, "зелено-білих" у Полтаві влаштує і нічия, а от Десні потрібно грати виключно на перемогу. Такого явного шансу обійти полтавців вже не буде, а позаду підтискає Львів.

Статистика протистояння Ворскли проти Десни

Всього: 8 матчів, 6 перемог Ворскли, 1 нічия, 1 перемога Десни. Різниця м’ячів – 10:5.

У Прем’єр-лізі: 1 матч, 1 перемога Ворскли (2:0)

Ворскла жахливо розпочала футбольний рік. У перших двох турах команда Василя Сачка зазнала поразок від Карпат і Зорі з сумарним рахунком 0:7, виявивши при цьому повну відсутність ідей у атаці. Гострота з'являлася лише після дальніх ударів, а також після виходу на поле боснійського форварда Шехіча – якщо він не з'явиться у старті, буде дуже дивно. Десна навесні показує куди більш змістовний футбол, набираючи по ходу сезону: якщо з Арсеналом-Київ було продемонстровано нудний матч без атак, то проти Динамо команда непогано оборонялася, виходила у контратаки й навіть претендувала на нічию. На фоні такого контрасту ігрової форми фаворитом матчу проти Ворскли здаються саме "сіверяни".

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Кадрова ситуація команд стабільна. Дискваліфікованих у складі Ворскли немає, але є питання щодо форми Володимира Чеснакова та Наджееба Якубу – перед минулим туром Василь Сачко говорив, що буде думати над їх повернення на поле після травм, але у Запоріжжя вони так і не поїхали. Десні навряд чи допоможе Дмитро Хльобас, який повинен відновитись від пошкодження у найближчі тиждень-два, але інших проблем з лазаретом Олександр Рябоконь не має. Натомість, тренер знову може розраховувати на Олександра Філіппова, який відбув відсторонення.

"Родзинки" матчу:

– Полтавці не знають радості домашніх перемог протягом трьох матчів поспіль (усі програли)

– Ворскла на своєму полі у Чемпіонаті не забиває голів 321 хвилину.

– Десна в гостях не програє в УПЛ протягом рекордних для клубу чотирьох матчів: (2 перемоги, 2 нічиї).

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Кане – Скляр, Шарпар – Шехіч, Васін, Ребенок – Коломоєць

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огіря, Богданов – А. Фаворов, Філіппов, Картушов – Безбородько