Львов – Ворскла – 0:2 – видео голов и обзор матча

Ворскла в выездном матче, но на своем стадионе уверенно победила ФК Львов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Полтавская команда решила судьбу поединка еще в первом тайме. Ребенок отличился на 19-ой минуте, а на 39-ой Якубу забил свой дебютный гол за Ворсклу, удвоив преимущество своей команды.

Ворскла уверенно победила Львов

Подопечные Шарана набрали 24 очка и приблизилась к третьей Александрии на расстояние одной победы. Львовяне находятся на седьмой строчке, имея в активе 17 очков.

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Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Львов – Ворскла – 0: 2

Голы: Ребенок, 19 Якубу, 39