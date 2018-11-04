Львів – Ворскла – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ворскла у виїзному матчі, але на своєму стадіоні впевнено перемогла ФК Львів. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Полтавська команда вирішила долю поєдинка ще у першому таймі. Ребенок відзначився на 19-ій хвилині, а на 39-ій Якубу забив свій дебютний гол за Ворсклу, подвоївши перевагу своєї команди.

Ворскла впевнено перемогла Львів

Підопічні Шарана набрали 24 очки та наблизилась до третьої Олександрії на відстань однієї перемоги. Львів'яни перебувають на сьомій сходинці, маючи у активі 17 очок.

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Чемпіонат України 2018/2019, 14-й тур

Львів – Ворскла – 0:2

Голи: Ребенок, 19, Якубу, 39