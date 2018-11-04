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Первая лига: СК Днепр-1 уверенно обыграл Рух, Оболонь-Бровар одолел Николаев

18:52 40 Читати українською
Первая лига: СК Днепр-1 уверенно обыграл Рух, Оболонь-Бровар одолел Николаев
Первая лига: СК Днепр-1 уверенно обыграл Рух, Оболонь-Бровар одолел Николаев

Завершились матчи 16 тура Первой лиги Украины. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Оболонь-Бровар дома обыграл Николаев, матч закончился со счетом 2:1.

Вторая лига: Горняк разбомбил Николаев-2 семью голами, Полесье обыграло Минай Кополовца и Кобина

СК Днепр-1 обыграл Рух, хозяевам помогло удаление футболиста гостей.

Первая лига, 16 тур87

Оболонь-Бровар – Николаев – 2:1

Голы: Покотилюк, 17 Мединский, 79 – Дмитренко, 90

Удаление: Покотилюк,

СК Днепр-1 – Рух - 3:0

Голы: Назаренко, 29 Когут, 71, Войцеховский, 90+5

Удаление: Буй, 60

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