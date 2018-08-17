Львов – Шахтер: анонс матча УПЛ

Львов принимает донецкий Шахтер в рамках 5-го тура УПЛ. Анонс матча читайте на сайте "Футбол 24".

Львов – Шахтер

18 августа, 17:00. Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Львов перед стартом сезона открыто заявлял о намерении бороться за еврокубки. В первом же матче галичане подтвердили свои амбиции победой над Арсеналом-Киев, но после этого команду подкосили как игровые проблемы, так и тренерский скандал.

Львовяне не знают вкуса триумфа три тура подряд, заработав всего 1 очко, а теперь им еще и придется обходиться без Жилмара. Бразильский специалист был вынужден уйти в отставку из-за отсутствия соответствующей тренерской лицензии. В ФФУ кто-то явно недоработал, а пострадала в итоге команда, которая не могла сконцентрироваться непосредственно на футболе.

Только за два дня до матча с Шахтером Львов назначил новым главным тренером Юрия Бакалова, который не имел никаких шансов перестроить команду тактически. Совсем другое дело – психогичний аспект. Футболистам, наверное, вспомнили 2008-й, когда львовяне, только выйдя в УПЛ, победили Шахтер на Украине (2:0).

На фото: Львов готовится к игре

Шахтер едет в столицу Галичины только за победой. Команда Фонсеки пока шагает второй в турнирной таблице, уступая Динамо тремя очками. В предыдущем матче "горняки" одержали довольно непростую победу над Ворсклой, по крайней мере по игре. Команда по-настоящему включилась только после перерыва и сумела склонить чашу весов в свою пользу. Против Львова, который умеет хорошо закрываться на своей половине, похожий сценарий может не пройти. Шахтер, очевидно, постарается как можно быстрее решить все вопросы.

Кадровая ситуация

В матче против Львова дончане могут рассчитывать на помощь своего центрального защитника Сергея Кривцова, который не появлялся на поле после Суперкубка Украины. Защитник залечил травму бедра и в течение недели готовился в общей группе Шахтера.

Зато Львов будет вынужден обходиться без своего защитника Владислава Приймака, который получил красную карточку в матче с Олимпиком.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Данченко, Степаненко, Патрик, Тайсон, Фернандо, Марлос, Мораес

Львов: Бандура, Адамюк, Парамонов, Тейлор, Воронин, Каленчук, Западня, Сабино, Волошинович, Аугусто, Бруно

Прогноз Футбол 24 – 0: 2