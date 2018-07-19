Жилмар: Задача минимум для Львова – место в еврокубках

Наставник ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва рассказал о кадровой ситуации в команде и о задачах на будущий сезон УПЛ.

"Сейчас в нашей заявке есть футболисты, на которых мы делаем ставку в матче первого тура нового чемпионата Украины. Параллельно селекция еще продолжается, поэтому кто-то может стать полноправным игроком ФК Львов позже. С учетом этого факта могу сказать, что в целом нам удается решать кадровые вопрос в этом межсезонье.

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Думаю, что ребята, которые в заявке и готовятся к матчу с Арсеналом, уже набрали свои кондиции где-то на 90-95 процентов своей формы. Окончательно свой кадровый потенциал, думаю, мы оценим в матче с Динамо на старте чемпионата. После этого сделаем вывод, насколько эффективно мы провели кадровую селекцию.

Задача минимум – место в еврокубках, задача максимум – побороться за одно из призовых мест в турнирной таблице. Такую задачу поставило руководство клуба, на эти цели мы настраиваем наших футболистов. ФК Львов – серьезный проект. У нас есть серьезная клубная вертикаль, и мы рассчитываем на долгосрочное работу по успешному воспитанию футболистов.

Если же говорить о ближайших задачах, то сейчас все наши мысли направлены на то, чтобы удачно сыграть в первом туре против Арсенала, причем в этой игре нас устроит только победа, только три очка.

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Формат УПЛ? В таком формате есть свои плюсы и есть свои минусы. С одной стороны, легче попасть в первую шестерку и затем бороться за медали, также есть возможность провести больше матчей против классных команд. В этих играх можно получить опыт и проверить потенциал своих игроков. С другой стороны, хотелось бы, чтобы в чемпионате Премьер-лиги было более 12 команд. Но главное, не просто увеличить высший дивизион, а сфокусироваться на усилении конкуренции и зрительского интереса к чемпионату", – рассказал Жилмар в комментарии zbirna com.