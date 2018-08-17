Львів – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Львів приймає донецький Шахтар в рамках 5-го туру УПЛ. Анонс матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Львів – Шахтар

18 серпня, 17:00. Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Сергій Бойко (Київська область)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Львів перед стартом сезону відкрито заявляв про намір боротись за єврокубки. У першому ж матчі галичани підтвердили свої амбіції перемогою над Арсеналом-Київ, але після цього команду підкосили як ігрові проблеми, так і тренерський скандал.

Львів'яни не знають смаку тріумфу три тури поспіль, заробивши всього 1 очко, а тепер їм ще й доведеться обходитись без Жилмара. Бразильський фахівець був змушений піти у відставку через відсутність відповідної тренерської ліцензії. У ФФУ хтось явно недопрацював, а постраждала у підсумку команда, яка не могла сконцентруватись безпосередньо на футболі.

Лише за два дні до матчу з Шахтарем Львів призначив новим головним тренером Юрія Бакалова, який не мав жодних шансів перебудувати команду тактично. Зовсім інша річ – психогічний аспект. Футболістам, напевно, пригадали 2008-й, коли львів'яни, лишень вийшовши в УПЛ, здолали Шахтар на Україні (2:0).

На фото: Львів готується до гри

Шахтар їде в столицю Галичини лише за перемогою. Команда Фонсеки наразі крокує другою в турнірній таблиці, поступаючись Динамо трьома очками. У попередньому матчі "гірники" здобули доволі непросту перемогу над Ворсклою, принаймні за грою. Команда по-справжньому увімкнулась лише після перерви та зуміла схилити шальки терезів на свою користь. Проти Львова, який вміє добре закриватись на власній половині, схожий сценарій може не пройти. Шахтар, очевидно, намагатиметься якомога швидше вирішити усі питання.

Кадрова ситуація

У матчі проти Львова донеччани можуть розраховувати на допомогу свого центрального оборонця Сергія Кривцова, який не з'являвся на полі після Суперкубка України. Захисник залікував травму стегна та протягом тижня готувався в загальній групі Шахтаря.

Натомість Львів буде змушений обходитись без свого захисника Владислава Приймака, який отримав червону картку в матчі з Олімпіком.

Орієнтовні склади

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Степаненко, Патрік, Тайсон, Фернандо, Марлос, Мораєс

Львів: Бандура, Адамюк, Парамонов, Тейлор, Воронін, Каленчук, Западня, Сабіно, Волошинович, Аугусто, Бруно

Прогноз Футбол 24 – 0:2