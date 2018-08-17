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Бакалов возглавил ФК Львов

16 августа 22:54 101 Читати українською
Бакалов возглавил ФК Львов
Юрий Бакалов / соцсети

Юрий Бакалов официально назначен на пост главного тренера ФК Львов.

Львов на своем официальном сайте сообщил о назначении Юрия Бакалова на должность главного тренера.

ФФУ объяснила, почему Жилмар сейчас не может возглавлять Львов

К этому специалист работал в киевском Арсенале, грузинском Зугдиди и Каменской Стали.

Бакалов сменил на посту Жилмар, который был вынужден покинуть клуб из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.

Теги
Главное Юрий Бакалов Львов Львов Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва
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