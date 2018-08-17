Бакалов возглавил ФК Львов

Лига Европы — 16 авг 474
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Мариуполь уступил Бордо и вылетел из Лиги Европы – красивый прощальный аккорд от Фомина
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Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/4 Евро-2018, разгромив за два дня Бельгию и ЧерногориюСборная Украины — 16 авг 309
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Аякс – Динамо: Де Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 16 авг 1221
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Кроос останется в сборной Германии до Евро-2020Германия — 16 авг 41
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Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория СуркисаЛига чемпионов — 16 авг 1316
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