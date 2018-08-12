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ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Шахтер –​​​​​​​ Ворскла –​​​​​​​ 4:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

11 августа 22:24 124 Читати українською
Шахтер –​​​​​​​ Ворскла –​​​​​​​ 4:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Шахтер –​​​​​​​ Ворскла –​​​​​​​ 4:1 / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер дома разбил полтавьску Ворсклу. Смотрите видео голов и обзор матча.

Шахтер на ОСК Металлист принимал полтавскую Ворсклу. Участник группового этапа Лиги Европы открыл счет на 25-й минуте после удара Вячеслава Шарпара.

Во втором тайме "горняки" сумели переломить ход встречи и усилиями Марлоса, Степаненко, Хочолавы и Мораес установили счет 4:1.

Украина. Премьер-лига, 4 тур

Шахтер – Ворскла – 4:1

Голы: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораес, 74 – Шарпар, 25

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Ворскла
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