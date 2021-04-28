В текущем сезоне наблюдать за турнирными таблицами очень трудно, ведь у всех команд есть по одному-двух перенесенных матчах. Не обошла эта беда и УПЛ, однако сегодня это все закончится – Заря наконец-то сыграет матч первого круга с Олимпиком, а Львов таки примет Рух на Арене Львов. После этого у всех команд будет равное количество сыгранных поединков. Ура!

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Львовское дерби должно было состояться еще в марте, однако из-за подготовки Арены к матчам сборной (которой так и не пришлось посетить город) встречу перенесли. Уже тогда она имела важное значение, ведь Львов и Рух шли на вылет из УПЛ – причем "горожане" казались вообще безнадежными. Впрочем, после прихода Анатолия Бессмертного "сине-золотые" начали стремительный взлет наверх, отпраздновав победы в четырех из семи туров – причем "жертвами" стали Шахтер, Десна и Александрия (ну, и Минай на закуску). Сейчас победная серия команды составляет три матча, но отрыв от зоны вылета все равно невелик – всего шесть очков. Если Львов победит Рух, то вопрос о прописке в элите будет решен на 99%, однако поражение закрутит интригу.

"Желто-черные" весной демонстрируют неплохой футбол, одержав три победы и расписав две ничьи в девяти матчах. Им удалось отобрать очки у Ворсклы и прибить Колос, а неделю назад подопечные Ивана Федыка устроили разгром Мариуполю – впрочем, турнирная ситуация все равно критическая. Рух идет всего в двух очках от последней позиции, а впереди у львовян непростые поединки против Александрии, СК Днепра-1 и Олимпика, которым надо биться за выживание. Похоже, "украинской Боруссии" придется бороться за прописку в элите до последних туров, поэтому со Львовом необходимо цепляться за максимум зачетных баллов.

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Кадровая ситуация

Травмированные:

Дисквалифицированы: Махмутович, Якимец – Бойчук

Ориентировочные составы на матч Львов – Рух

Львов: Ильющенков – Бусько, Михоуби, Романчук, Грысьо – Довгий, Чирьяк – Ременяк, Альваро, Эрнест – Ренан

Рух: Бандура – Гагун, Стаменкович, Зэц, Мысик – Мартынюк, Федорчук – Борячук, Кухарук, Климчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В этом матче может быть зафиксирован любой счет. Обе команды равны и обе набрали хороший ход, а ответственность сильно давит на футболистов – очевидно, нас ожидает тяжелая для просмотра игра с большим количеством единоборств. Победит в ней тот, кто продемонстрирует лучшую реализацию, но наиболее вероятным результатом в таких встречах есть ничья.

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