У поточному сезоні спостерігати за турнірними таблицями дуже важко, адже у всіх команд є по одному-двох перенесених матчах. Не обійшло це лихо і УПЛ, однак сьогодні це все закінчиться – Зоря нарешті зіграє матч першого кола з Олімпіком, а Львів таки прийме Рух на Арені Львів. Після цього у всіх команд буде рівна кількість зіграних поєдинків. Ура!

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Львівське дербі мало відбутись ще в березні, однак через підготовку Арени до матчів збірної (якій так і не довелося завітати до міста) зустріч перенесли. Вже тоді вона мала важливе значення, адже Львів і Рух йшли на виліт з УПЛ – причому "містяни" здавалися взагалі безнадійними. Втім, після приходу Анатолія Безсмертного "синьо-золоті" почали стрімкий злет угору, відсвяткувавши звитяги у чотирьох з семи турів – причому "жертвами" стали Шахтар, Десна та Олександрія (ну, і Минай на закуску). Наразі переможна серія команди становить три матчі, але відрив від зони вильоту все одно крихкий – всього шість очок. Якщо Львів переможе Рух, то питання щодо прописки в еліті буде вирішено на 99%, однак поразка закрутить інтригу.

"Жовто-чорні" навесні демонструють непоганий футбол, здобувши три перемоги й розписавши дві нічиї у дев'яти матчах. Їм вдалося відібрати очки у Ворскли й прибити Колос, а тиждень тому підопічні Івана Федика влаштували розгром Маріуполю – втім, турнірна ситуація все одно критична. Рух йде всього у двох очках від останньої позиції, а попереду у львів'ян непрості поєдинки проти Олександрії, СК Дніпро-1 та Олімпіка, якому треба битися за виживання. Схоже, "українській Борусії" доведеться боротись за прописку в еліті до останніх турів, тож зі Львовом необхідно чіплятись за максимум залікових балів.

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Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Махмутовіч, Якімець – Бойчук

Орієнтовні склади на матч Львів – Рух

Львів: Ільющенков – Бусько, Міхоубі, Романчук, Грисьо – Довгий, Чір'як – Ременяк, Альваро, Ернест – Ренан

Рух: Бандура – Гагун, Стаменкович, Зец, Мисик – Мартинюк, Федорчук – Борячук, Кухарук, Климчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У цьому матчі може бути зафіксований будь-який рахунок. Обидві команди рівні й обидві набрали хороший хід, а відповідальність сильно тисне на футболістів – вочевидь, нас очікує важка для перегляду гра з великою кількістю єдиноборств. Переможе у ній той, хто продемонструє кращу реалізацію, але найбільш вірогідним результатом у таких зустрічах є нічия.

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