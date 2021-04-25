"Доверие к Федыку безграничное и безапелляционное. Он – очень и очень сильный тренер, у него абсолютное доверие от президента.

Федык: Верю в то, что Рух останется в элите, но пообещать ничего не могу

Одно дело – работать в Шахтере, когда у тебя футболистов на 200 миллионов, а другое – в команде, которая строится за счет молодых. В Шахтере и я был бы хорошим тренером.

Работа Федыка – руководить командой и ее готовить. Он это делает очень здорово", – сказал Козловский в программе "ТУР Online".

Напомним, в последнем туре Рух на выезде разгромил Мариуполь 0:3 и, набрав 20 очков, поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

Рух разгромил Мариуполь в скандальном матче – львовяне покинули зону вылета из УПЛ