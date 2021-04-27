"Дерби, а не дерби – мы очень уважаем Рух, но это такой же календарный матч, как и любой другой. Сейчас важна эта игра, после – с Мариуполем.

Полиция разыскивает легенду Карпат и Динамо – экс-футболист пропал без вести неделю назад

Сказать, что мы как-то настраиваемся – нет, спокойно готовимся к очередному матчу. Рух очень уважаем, это наши соседи, и мы, считаю, должны дружить", – отметил Бессмертный в комментарии Футбол News.

Напомним, львовские команды борются за выживание. Ситуация у Львова лучше – 24 очка и 9 место, а вот движение с 20 пунктами расположился на 11 позиции.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру