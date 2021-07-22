Форвард Шахтера Богдан Вьюнник продолжит выступления в Мариуполе, сообщает официальный сайт азовцев.

Мариуполь традиционно усилился представителями Шахтера

19-летний игрок перешел в команду Остапа Маркевича на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон. Выступать в Мариуполе он будет под номером 21.

Напомним, Вьюнник – воспитанник Шахтера. За главную команду дебютировал 30 октября 2020 года в матче против Мариуполя. В общем провел за основу "горняков" 5 матчей в УПЛ и 1 – в Лиге чемпионов (против Реала).

Его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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