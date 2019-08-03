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Львов – Динамо: Хацкевич прокомментировал победу киевлян и рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Брюгге

22:27 90 Читати українською
Львов – Динамо: Хацкевич прокомментировал победу киевлян и рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Брюгге
Александр Хацкевич / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился эмоциями после победы над Львовом в матче 2-го тура УПЛ.

 
Виталий Буяльский 45’
Виталий Буяльский 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Виталий Буяльский
45+3’ Виталий Буяльский
52’ Карлос Де Пена

Динамо во второй раз за несколько дней одержало победу во Львове – раньше перед киевлянами капитулировали Карпаты, а сегодня настала очередь команды Богдана Блавацкого.

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"Игра была под контролем. В первом тайме мы создавали хорошие моменты. Были прекрасные возможности забить у Буяльского и Беседина. Во втором тайме взяли мяч под контроль и забили третий гол. Все моменты невозможно реализовать. Сегодня мы забили три мяча и сыграли на ноль. Суммарно в двух выездных матчах забили пять мячей. Да, нужно надежнее играть в обороне и показывать концентрацию в завершающей стадии.

В конце матча, возможно, мы начали переигрывать со средним и коротким пасом, но импровизация, как говорится, не запрещена. Нужно было дать игровое время Франу Солю и Цыганкову. К тому же, была нужна ротация с прицелом на игру с Брюгге. Поэтому дали отдохнуть Гармашу и Бойко. У Миколенко после игры с Карпатами серьезный удар, но еще есть время на восстановление.

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Шапаренко? Он не поехал в Киев, а остался с командой. У нас есть конкуренция, и это хорошо. Что касается Жерсона Родригеса, то он в Киеве. Завтра проведет с нами тренировку и будет готовиться к выездному матчу с Брюгге. Сначала посмотрим на его состояние. У него был тяжелый перелет из Японии, но он в игровом тонусе, поскольку там шел чемпионат.

В прошлой игре пенальти бил Беседин, сегодня – Буяльский? Ребята сами решают, кто будет бить", – цитирует Хацкевича Динамомания.

Напомним, поединок Брюгге – Динамо пройдет 6 августа в Бельгии.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Жерсон Родригес Жерсон Родригес Львов - Динамо Киев Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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